Катя Бужинская восхитила поклонников нежным весенним образом

Новости шоу бизнеса: На днях артистка продемонстрировала своим поклонникам очередной весенний образ.

Популярная украинская певица Катя Бужинская много гастролирует и ведет активную светскую жизнь. Для выходов в свет и концертов она всегда выбирает яркие образы, которые подчеркивают достоинства ее фигуры и отлично выглядят в кадре.

Бужинская выбрала нежно-голубой наряд, который идеально совпал с цветом ее глаз. Накрученные локоны она уложила на одну стороны, а в макияже сделала акцент на губы. Вот что из этого получилось!

В комментариях певицу засыпали комплиментами.

"Красивая", "Вы очень красивая", "Это тот случай, когда господь поцеловал дал красоту и талант в равной степени!!!", "Катя, Вас щедро наделил Господь талантами, и Вы их разумно используете. Люблю Вас, Вы были в нашем городе Коростене, я подтверждаю, Вы,- незаносчивая, и это дорогого стоит. Як кажуть, Ви — щира", "Леди. Супер", "Красивая до безумия!" — пишут в Сети.

Как сообщалось ранее, Украинская певица Катерина Бужинская опубликовала архивные фото со свадьбы в годовщину.