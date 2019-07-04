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Травма Сергея Притулы: подробности от ведущего "Хто зверху"

Травма Сергея Притулы: подробности от ведущего "Хто зверху"
16:44 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Притула рассказал о травме, из-за которой ведущему придется быть еще в больнице около двух месяцев.

Украинский телеведущий и юморист Сергей Притула, который недавно перенес операцию на ноге, впервые рассказал об инциденте и полученной травме.

По словам Притулы, неприятность с ним произошла просто на ровном месте, еще и во время празднования его дня рождения. Еще до операции ведущий дал интервью проекту "Вікна-новини".

"На ровном месте поскользнулся возле бассейна и весом своего тела наделал себе проблем", - с улыбкой рассказал он.

Хирургического вмешательства из-за сложности травмы избежать Притуле не удалось.

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"Все хорошо, сейчас я под наблюдением врачей, ждем пока пройдет отек. И где-то через неделю будем делать операцию, потому что там и кость пошла спать, и связки порваны", - объяснил ведущий.

Согласно предварительным прогнозам врачей, в гипсе Притуле придется быть еще около двух месяцев после операции.

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Травма, Причина, Сергей Притула, Украинский ведущий.
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