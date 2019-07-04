Миранда Керр о своей семейной жизни: "Наслаждаемся простыми вещами"

Новости шоу бизнеса: Знаменитая модель Миранда Керр вскоре в третий раз станет мамой.

Как манекенщица рассказала US Weekly, немало поклонников представляют, что Миранда Керр купается в роскоши и ни в чем не отказывает своим сыновьям Флинну и Харту. Однако модель уверяет, что наоборот: ее семья живет достаточно скромно по голливудским меркам и в основном проводит время дома.

"Эван любит готовить барбекю на выходных. Он делает отличные бургеры и соус гуакамоле. Так что наши домашние вечеринки - это всегда весело и вкусно! По большей части мы сидим дома. Мы действительно наслаждаемся простыми вещами: отдыхом наедине, семейными пикниками, временем, проведенным возле бассейна или на прогулке", - рассказала Миранда Керр.

Не обошла знаменитая модель и темы воспитание детей. Миранда Керр охотно рассказала о 8-летнем Флинне, рожденном в предыдущем браке с Орландо Блумом. По ее словам, мальчик прекрасно ладит с ее новым мужем и присоединяется к занятиям йогой.

View this post on Instagram May 27, 2017 A post shared by Miranda (@mirandakerr) on May 27, 2019 at 7:33am PDT

"Где-то раз в неделю мы занимаемся семейной йогой. Флинн очень увлекается практиками. Мы начали обучать его различным асанам с детства. Теперь он может спокойно сидеть и медитировать в течение нескольких минут. Он очень гордится этим своим умением. Я же думаю, что йога идет ему на пользу", - поделилась Миранда Керр.

Что известно о личной жизни Миранды Керр?

Модель Миранда Керр стала пока единственной женщиной, сумевшей повести к алтарю известного ловеласа Орландо Блума. Их тайная свадьба состоялась в 2010 году, а уже через год у пары родился единственный сын Флинн. Однако отношения с голливудским актером длились недолго: постоянные съемки Орландо привели к разводу.

В 2015-м Миранда закрутила роман с автором приложения Snapchat и бизнесменом Эваном Шпигелем. Официально пара поженилась через 2 года, после чего у них родился сын Харт. Сейчас звездные супруги ожидают появления второго общего ребенка.