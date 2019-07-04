Санта Димопулос негодует, почему так сложно подобрать одежду для беременных

Новости шоу бизнеса: Новый пост появился на официальной странице Санты Димопулос.

"Скажите мне, одежда для беременных, это вселенский заговор против беременных? Почему оно все такое уродливое, несуразное и обязательно в каких-то рюшиках-цветочках-бантиках?

Я уже давно не влезаю в свои джинсы, но и платья носить каждый день надоело. Моя попытка купить джинсы на Asos была провальной - ни одни из трех не сели нормально. если бы не красивенные вышиванки oversize и не Zara - ходила бы голая.

Дизайнеры, как по мне, это золотая жила и конкуренции нет", - говорится в сообщении певицы.

Напомним, что это уже будет второй ребенок Санты Димопулос. Первого ребенка, сына Даниэля, певица родила от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Сейчас артистка замужем за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко.