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Четверг, 04.07.2019
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Санта Димопулос негодует, почему так сложно подобрать одежду для беременных

Санта Димопулос негодует, почему так сложно подобрать одежду для беременных
19:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Новый пост появился на официальной странице Санты Димопулос.

"Скажите мне, одежда для беременных, это вселенский заговор против беременных? Почему оно все такое уродливое, несуразное и обязательно в каких-то рюшиках-цветочках-бантиках?

Я уже давно не влезаю в свои джинсы, но и платья носить каждый день надоело. Моя попытка купить джинсы на Asos была провальной - ни одни из трех не сели нормально. если бы не красивенные вышиванки oversize и не Zara - ходила бы голая.

Дизайнеры, как по мне, это золотая жила и конкуренции нет", - говорится в сообщении певицы.

 

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Напомним, что это уже будет второй ребенок Санты Димопулос. Первого ребенка, сына Даниэля, певица родила от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

Сейчас артистка замужем за соучредителя сети спортклубов SportLife Игоря Кучеренко.

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Беременность, Санта Димопулос, Украинская певица, Одежда для беременных.
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