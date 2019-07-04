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Розовый ей к лицу: Елизавета II посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце

Розовый ей к лицу: Елизавета II посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце
20:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Королева Елизавета II организует садовые вечеринки не только в своей знаменитой резиденции.

Во время пребывания в Шотландии Ее Величество пригласила местных чиновников в Голирудский дворей. К мероприятию присоединились не только представители королевской семьи, но и первый министр Шотландии Никола Стерджен.

На светское мероприятие королева Елизавета II пришла в роскошном и, как всегда, ярком образе. Монарх подобрала розовое пальто и шляпку, украшенную перьями. Встреча состоялась во дворе дворца, поэтому Ее Величество надела белые перчатки, которые не снимала до конца вечера.

По традиции, британская королева обула любимые черные туфли на каблуках и подобрала маленькую сумочку. Поскольку в Шотландии было облачно, королева Елизавета II вышла к гостям с прозрачным зонтиком. Лаконичные украшения из коллекции Ее Величества завершили роскошный образ монарха.

Сопровождала королеву ее 68-летняя дочь принцесса Анна. Потомок Елизаветы II несколько повторила ее образ, выбрав для выхода в свет пальто цвета морской волны, шляпу и удобную, но элегантную обувь. Украшения и аксессуары, в частности, перчатки, завершили ее образ.

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Все пользователи сети заметили, что принцесса Анна, хоть и придерживается всех правил королевской семьи, на публике ведет себя достаточно сковано. Вероятно, именно поэтому она выбирает наряды не таких ярких цветов, как ее 93-летняя мама, чтобы не привлекать внимание общественности.

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Королевская семья, Елизавета II, Букингемский дворец, Садовая вечеринка.
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