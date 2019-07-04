Розовый ей к лицу: Елизавета II посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце

Во время пребывания в Шотландии Ее Величество пригласила местных чиновников в Голирудский дворей. К мероприятию присоединились не только представители королевской семьи, но и первый министр Шотландии Никола Стерджен.
На светское мероприятие королева Елизавета II пришла в роскошном и, как всегда, ярком образе. Монарх подобрала розовое пальто и шляпку, украшенную перьями. Встреча состоялась во дворе дворца, поэтому Ее Величество надела белые перчатки, которые не снимала до конца вечера.
По традиции, британская королева обула любимые черные туфли на каблуках и подобрала маленькую сумочку. Поскольку в Шотландии было облачно, королева Елизавета II вышла к гостям с прозрачным зонтиком. Лаконичные украшения из коллекции Ее Величества завершили роскошный образ монарха.
Сопровождала королеву ее 68-летняя дочь принцесса Анна. Потомок Елизаветы II несколько повторила ее образ, выбрав для выхода в свет пальто цвета морской волны, шляпу и удобную, но элегантную обувь. Украшения и аксессуары, в частности, перчатки, завершили ее образ.
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The sun shone on the Palace of Holyroodhouse yesterday afternoon for the annual Garden Party hosted by The Queen during #HolyroodWeek! The Princess Royal, @hrhthedukeofyork and The Earl of Forfar also attended and, alongside Her Majesty, met some of the 10,000 invited guests. Swipe for images from the day.
Все пользователи сети заметили, что принцесса Анна, хоть и придерживается всех правил королевской семьи, на публике ведет себя достаточно сковано. Вероятно, именно поэтому она выбирает наряды не таких ярких цветов, как ее 93-летняя мама, чтобы не привлекать внимание общественности.