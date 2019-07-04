"Моя кожа плохо загорает": Николь Кидман старается меньше находиться на солнце

Новости шоу бизнеса: Австралийская актриса тщательно оберегает свою кожу солнечных лучей.

Николь Кидман никогда не загорает и использует крем от солнца с максимально высоким фактором защиты. Ее максимум – автозагар или макияж для лица и тела с sunkissed-эффектом. Подробно об этом она рассказала в интервью изданию The Cut.

"Моя кожа плохо загорает, – делится Кидман. – Я никогда по-настоящему не загорала, даже когда была ребенком. Сейчас я могу только порадоваться за себя, потому что это спасло мою кожу".

Актриса рассказала, что использует автозагар и "жидкие колготки", только если это нужно для роли. "Иногда я наношу автозагар в спрее, но, на мой вкус, он всегда выглядит странно".

View this post on Instagram Seas the day! #EarthDay that is! A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Apr 22, 2019 at 8:49am PDT

Самое главное правило актрисы в уходе за кожей – наносить солнцезащитный крем.

"Использовать крем с SPF – это не только вопрос сохранения красоты, это вопрос здоровья. Это важно для профилактики рака кожи, который сейчас, к сожалению, широко распространен".