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Четверг, 04.07.2019
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Украинская певица впечатляет стройными ножками в ультракоротких шортиках

Украинская певица впечатляет стройными ножками в ультракоротких шортиках
22:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Блог Тины Кароль в Instagram все больше поражает ее поклонников раскованными снимками.

Поп-дива, которая считается примером женственности в Украине, ошеломила серией фото на пляже, которые ежедневно появляются на ее странице.

На новых кадрах видно, как 34-летняя Тина Кароль позирует возле стильных деревянных перил, ведущих к песочному пляжу. Артистка предстала перед камерой в ультракоротких шортах и кроп-топе, засветив стройные ноги и идеальный пресс. Соблазнительный образ она дополнила прозрачными туфлями на каблуках и волнистыми волосами.

Автором пикантной съемки была фотограф Алина Симоненко. Девушке удалось уговорить Тину Кароль на такую пикантную фотосессию, когда артистка находилась в США.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

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"Мечты сбываются! Всегда хотела сделать фотопроект с Тиной Кароль в Америке. Я счастлива, что Тина его поддержала. Дальше – больше", - анонсировала Алина Симоненко.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

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Сейчас сеть уже покоряют несколько кадров, сделанных с Тиной Кароль. Кроме белого костюма, она предстала в темном роскошном наряде, в котором устроилась на шезлонге. Поп-певица показала красоту своих стройных ног, которые в кадре выглядели роскошно.

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Все по теме:

Тина Кароль, Фотосессия, Фото, Украинская певица, Пляжные снимки, Алина Симоненко.
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