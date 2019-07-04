Украинская певица впечатляет стройными ножками в ультракоротких шортиках

Новости шоу бизнеса: Блог Тины Кароль в Instagram все больше поражает ее поклонников раскованными снимками.

Поп-дива, которая считается примером женственности в Украине, ошеломила серией фото на пляже, которые ежедневно появляются на ее странице.

На новых кадрах видно, как 34-летняя Тина Кароль позирует возле стильных деревянных перил, ведущих к песочному пляжу. Артистка предстала перед камерой в ультракоротких шортах и кроп-топе, засветив стройные ноги и идеальный пресс. Соблазнительный образ она дополнила прозрачными туфлями на каблуках и волнистыми волосами.

Автором пикантной съемки была фотограф Алина Симоненко. Девушке удалось уговорить Тину Кароль на такую пикантную фотосессию, когда артистка находилась в США.

View this post on Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @spromojna A post shared by Tina Karol (@tina_karol) on Jul 2, 2019 at 9:15am PDT

"Мечты сбываются! Всегда хотела сделать фотопроект с Тиной Кароль в Америке. Я счастлива, что Тина его поддержала. Дальше – больше", - анонсировала Алина Симоненко.

View this post on Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @spromojna A post shared by Tina Karol (@tina_karol) on Jul 3, 2019 at 11:34pm PDT

Сейчас сеть уже покоряют несколько кадров, сделанных с Тиной Кароль. Кроме белого костюма, она предстала в темном роскошном наряде, в котором устроилась на шезлонге. Поп-певица показала красоту своих стройных ног, которые в кадре выглядели роскошно.