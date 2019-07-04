Украинская певица впечатляет стройными ножками в ультракоротких шортиках

Поп-дива, которая считается примером женственности в Украине, ошеломила серией фото на пляже, которые ежедневно появляются на ее странице.
На новых кадрах видно, как 34-летняя Тина Кароль позирует возле стильных деревянных перил, ведущих к песочному пляжу. Артистка предстала перед камерой в ультракоротких шортах и кроп-топе, засветив стройные ноги и идеальный пресс. Соблазнительный образ она дополнила прозрачными туфлями на каблуках и волнистыми волосами.
Автором пикантной съемки была фотограф Алина Симоненко. Девушке удалось уговорить Тину Кароль на такую пикантную фотосессию, когда артистка находилась в США.
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"Мечты сбываются! Всегда хотела сделать фотопроект с Тиной Кароль в Америке. Я счастлива, что Тина его поддержала. Дальше – больше", - анонсировала Алина Симоненко.
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Сейчас сеть уже покоряют несколько кадров, сделанных с Тиной Кароль. Кроме белого костюма, она предстала в темном роскошном наряде, в котором устроилась на шезлонге. Поп-певица показала красоту своих стройных ног, которые в кадре выглядели роскошно.