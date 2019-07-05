Катя Осадчая обзавелась новым автомобилем: фото

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 5 июля, Катя Осадчая опубликовала в своем Instagram новые фото.

Катя Осадчая постоянно находиться в центре общественного внимания. Это одна из самых успешных телеведущих на просторах украинского ТВ.

Осадчая — прекрасный пример того, как можно совмещать сложную и интересную работу и материнство, ведь помимо того, что артистка каждый месяц совершает по несколько путешествий в разные города и даже страны, она умудряется вместе со своим мужем Юрием Горбуновым воспитывать двухлетнего сына Ивана.

На фото телезвезда запечатлена рядом со своим новым автомобилем марки Jaguar. В публикации Осадчая рассказала, что для нее пришло время пересаживаться в большую машину.

"Чи то з роками, чи то з досвідом приходить час пересісти на великий седан. Трохи незвично, але дуже комфортно", — написала телеведущая под фото.

Поклонники стали нахваливать новый снимок Кати: "Красивая машинка", "Вот это я понимаю! Супер! Так и нужно", "Катя, вітаю Вас, щиро", "Авто — мрія!Мої вітання!", "Катя, вы очень красивая!", "З роками все більше ціниться комфорт", "Підходить, дуже вишукано", "Яка ви скромна і мила навіть у цьому статусі", "Катруся, вам дуже пасує це авто!".