"Искривленная идея реальности": Фиби Тонкин заговорила о соцсетях

Новости шоу бизнеса: Фиби Тонкин пожаловалась на Instagram в жутковатой фотосессии для Veni Magazine.

Попрощавшись с "Древними", Фиби Тонкин не сидит без работы: она снимается в сериале "Цветение" и периодически дает интервью для глянца. В новой (и достаточно жутковато выглядящей) фотосессии для издания Veni Magazine Фиби Тонкин порассуждала об опасном влиянии социальных сетей – и в первую очередь Instagram.

29-летняя звезда "Древних" призналась, что ее беспокоит эффект, оказываемый соцсетями (и Instagram в первую очередь) на восприятие реальности:

"Соцсети дают нам этакую искривленную идею реальности, – рассуждает Фиби Тонкин. – У меня есть подруги, которых я с чистой совестью могу назвать самыми красивыми девушками на планете, но даже они, заходя в Instagram, чувствуют себя некрасивыми неудачницами с неудавшейся жизнью".

"Я хочу обратиться к девушкам, которым знакомо это чувство: поймите, Instagram делает это со всеми, на всех уровнях", – подчеркнула актриса.