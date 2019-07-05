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"Искривленная идея реальности": Фиби Тонкин заговорила о соцсетях

"Искривленная идея реальности": Фиби Тонкин заговорила о соцсетях
21:01 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фиби Тонкин пожаловалась на Instagram в жутковатой фотосессии для Veni Magazine.

Попрощавшись с "Древними", Фиби Тонкин не сидит без работы: она снимается в сериале "Цветение" и периодически дает интервью для глянца. В новой (и достаточно жутковато выглядящей) фотосессии для издания Veni Magazine Фиби Тонкин порассуждала об опасном влиянии социальных сетей – и в первую очередь Instagram.

29-летняя звезда "Древних" призналась, что ее беспокоит эффект, оказываемый соцсетями (и Instagram в первую очередь) на восприятие реальности:

"Соцсети дают нам этакую искривленную идею реальности, – рассуждает Фиби Тонкин. – У меня есть подруги, которых я с чистой совестью могу назвать самыми красивыми девушками на планете, но даже они, заходя в Instagram, чувствуют себя некрасивыми неудачницами с неудавшейся жизнью".

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"Я хочу обратиться к девушкам, которым знакомо это чувство: поймите, Instagram делает это со всеми, на всех уровнях", – подчеркнула актриса.

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Фотосессия, Знаменитости, Звезды, Instagram звезд, Фиби Тонкин.
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