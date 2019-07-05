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Звезды Marvel пожаловались на Гвинет Пэлтроу

Звезды Marvel пожаловались на Гвинет Пэлтроу
15:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Многие голливудские звезды жалуются на актрису за ее чрезмерную забывчивость.

У Гвинет Пэлтроу, оказывается, серьезные проблемы с памятью. 

Так, например, Себастиан Стэн опубликовал шутливый пост в Instagram, в котором рассказал, что на неделе моды в Париже был в третий раз представлен Пэлтроу. И это несмотря на то, что они дважды снимались вместе ― в "Мстителях: Война бесконечности" и "Мстителях: Финал".

Напомним, что в фильмах Marvel Себастиан играл Зимнего солдата, а Гвинет ― возлюбленную Железного человека, Пеппер Поттс. Для доказательства Стэн даже прикрепил общее фото.

Для полноты картины один из фанатов опубликовал видео, на котором Гвинет, указывая на Себастиана, спрашивает у Криса Прэтта кто он прямо на премьере фильма "Мстители: Война бесконечности". 

Как выяснилось, Гвинет Пэлтроу уязвила не только эго Себастиана Стэна, от ее забывчивости пострадал и Том Холланд, сыгравший нового Человека-паука. 23-летний актер признался, что был убит горем, когда узнал, что Пэлтроу не помнит о совместных съемках в ленте "Человек-паук: Возвращение домой". 

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Холланд также рассказал забавную историю, которая произошла во время работы над финальными "Мстителями". По словам актера, Гвинет подошла к ним с Робертом Дауни-младшим и попросила сфотографироваться вместе. "Роберт Дауни-младший, я и какой-то парень", ― подписала тот снимок актриса. "Я был просто парнем. Это было мило", ― иронизирует Холланд.

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