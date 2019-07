Звезды Marvel пожаловались на Гвинет Пэлтроу

У Гвинет Пэлтроу, оказывается, серьезные проблемы с памятью.

Так, например, Себастиан Стэн опубликовал шутливый пост в Instagram, в котором рассказал, что на неделе моды в Париже был в третий раз представлен Пэлтроу. И это несмотря на то, что они дважды снимались вместе ― в "Мстителях: Война бесконечности" и "Мстителях: Финал".

Напомним, что в фильмах Marvel Себастиан играл Зимнего солдата, а Гвинет ― возлюбленную Железного человека, Пеппер Поттс. Для доказательства Стэн даже прикрепил общее фото.

Для полноты картины один из фанатов опубликовал видео, на котором Гвинет, указывая на Себастиана, спрашивает у Криса Прэтта кто он прямо на премьере фильма "Мстители: Война бесконечности".

GWENYTH PALTROW REALLY ASKED HER PUBLICIST WHO SEBASTIAN STAN WAS RIGHT IN THE MIDDLE OF THE INFINITY WAR PREMIERE JDKDKSJDJD PLEASE HELP ME pic.twitter.com/VXPu93rbNp

— A (@fierysadness) 7 июня 2019 г.