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Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото
Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото

Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото

Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото
16:59 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая дива Ким Кардашьян показала себя в детстве.

Ким Кардашьян смогла достичь невероятных высот в карьере.

Сегодня она не просто участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", а успешная бизнесвумен и мама четверых детей.

Кроме того, женщину называют главным трендсеттером в мире. Именно с ее легкой подачи стали популярны эффектный контуринг и пышные формы.

Статус теледивы обязывает Ким делиться подробностями личной жизни. Она часто радует поклонников пикантными снимками в микроблоге, а вот какой была в детстве, показала лишь недавно.

Звезда опубликовала архивное фото, на котором сидит на коленях у бабушки. В кадре Хелен Кардашьян весело улыбается маленькой внучке и придерживает ее шапку с ушами Микки Мауса.

 
 
 
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Me and my Nana! My dads mom, Helen Kardashian was the absolute best! She was such a force! Miss you Nana.

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

"Я и моя Нана! Мама моего отца, Хелен Кардашьян абсолютно была лучшей. Она была такой сильной! Скучаю по тебе, Нана", — подписала Ким.

Напомним, звезда выросла в семье известного адвоката Роберта Кардашьяна и телепродюсера Крис Дженнер. Мама теледивы подарила супругу еще троих детей: дочерей Кортни и Хлою, а также сына Роберта. Пара развелась после 14 лет брака, но благодаря Хелен поддерживала теплую связь. "Она была типичной армянской бабушкой: всегда готовила лучшие армянские блюда. Нашим любимым был завтрак под названием биши! Это жареный блин с большим количеством сахара! Она передала нам рецепт, но Кортни — единственная, кто его освоила. Каждый год семья моего отца собирается вместе, и Кортни делает биши для всех нас! Я так скучаю по своей Нане!" — ранее говорила Ким.

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Одной из первых на пост знаменитости отреагировала 35-летняя сестра Хлоя. "О, черт возьми! Где ты находишь все эти удивительные фотографии?! Нана самая лучшая". Поклонники также прокомментировали публикацию, оставив в комментариях, слова восхищения. "Могла ли он предположить, что скоро эта девочка станет самой известной женщиной в мире?", "Такая милая", — пишут пользователи Сети. Некоторые отметили, что ее дочь Чикаго — вылитая мама в детстве.

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Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Instagram звезд.
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