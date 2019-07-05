День независимости США: наряд первой леди Мелании Трамп

Новости шоу бизнеса: Первая леди США засветила безупречный образ во время официального празднования Дня независимости своей страны.

Для появления перед публикой 49-летняя Мелания Трамп надела белоснежное платье с яркими акцентами.

Накануне, 4 июля, Америка праздновала одно из важнейших событий государственного уровня – День независимости США. Торжественное действо состоялось в Вашингтоне на территории резиденции президента Дональда Трампа. Президентская чета традиционно вышла к сторонникам в праздничный для всех день.

Мелания Трамп, которая все чаще выбирает платья с пышной юбкой длины миди, в очередной раз засветила наряды от венесуэльского модельера Carolina Herrera.

Для светлого праздника первая леди США выбрала платье соответствующего белого цвета. Однако о торжестве напоминали горизонтальные полоски ярких цветов. Также интересным акцентом стали трендовые ассиметричные плечи: одно из которых накрывало бант, а другое обнажилось из-за спущенного рукава. И, конечно, туфли! Обувь на высоких тонких каблуках оттенка фуксии идеально дополнила безупречный образ.