США отмечают День независимости - уже 243-й по счету

Новости мира: В США сегодня отмечают 243-ю годовщину независимости.

В Соединенных Штатах Америки отмечают свою 243-ю годовщину со времени провозглашения независимости.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

”Это праздник для всех: молодых и старых. Во время празднования люди собираются на ярмарочных площадях, в парках, на пляжах, улицах, во дворах возле жилых домов. Речь, конечно же, о 4 июля - Дне независимости - Дне рождения Соединенных Штатов Америки”, - говорится в сообщении.

Также американские дипломаты заявили, что 4 июля 1776 года ”стало кульминацией борьбы за право американцев на самостоятельное управление и демократическое правление”.

”Сегодня США поддерживают людей во всем мире, которые борются за эти самые права и свободы”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп намерен продемонстрировать новейшие боевые танки и самолеты в американской столице 4 июля в рамках празднования Дня независимости США.