"Чувствую себя защищенной": Гайтана показала своего мужа

Новости шоу бизнеса: Певица Гайтана опубликовала семейного фото из личного архива.

Популярная украинская певица Гайтана, ставшая известной после исполнения хито "Самотня босса" и "Слідом за тобою", в последнее время реже выступает на просторах родной страны. Артистка взяла псевдоним Essami и отправилась покорять Запад. Вместе с новым этапом в творчестве к ней пришел и новый имидж.

Однако в семейной жизни Гайтана предпочитает стабильность. И хоть певица не любит афишировать личное, иногда она все-таки появляется на публике со своим мужем — продюсером Алексом Смартом.

Так, сегодня Гайтана опубликовала на своей странице в Instagram свежие фото, на котором позирует вместе с любимым. Певица выбрала для фотосессии короткое платье с цветочным принтом, а ее супруг Александр — шорты и футболку поло.

"Со своим мужем я чувствую себя защищенной. Он заботится обо мне, и считает меня своим лучшим другом. Да, мы не идеальны, и можем поссориться) Но, все равно, я чувствую любовь. Так и в политике должно быть, все как в семье. Хорошего дня", — подписала кадр звезда.

В комментариях пару засыпали комплиментами. Они вызвали восторг у пользователей Сети:

"Какая светлая и гармоничная пара! Счастья вам и творческих взлетов!", "Ваши песни о нем?..", "Красивая пара — будьте счастливы!", "Пусть будет так всегда! Любимой счастливой", "Пусть все будет хорошо!", "Красиво смотритесь", "Счастья Вам, хорошая пара".