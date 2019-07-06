Леся Никитюк поймала букет невесты на свадьбе Тодоренко и Топалова (Видео)

Ведущая Нового канала Леся Никитюк 3 июля погуляла на свадьбе своей подруги и бывшей коллеги по тревел-шоу "Орел и решка" Регины Тодоренко.
Именно Леся Никитюк стала счастливицей, которая поймала букет невесты! И это не странно, ведь рост ведущей составляет 1,8 м - ей было достаточно просто поднять руки.
"Просто потому что я профессионально играла в баскетбол", - пошутила сама Леся.
Говорят, что незамужняя девушка, поймавшая этот букет, вскоре тоже выйдет замуж. К тому же, недавно ведущая намекала на то, что может вернуться к своему возлюбленному - таинственному соседу. Что ж, возможно, скоро нас ждет еще одна звездная свадьба?
Отметим, что на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова Леся Никитюк пришла в коротком платье с длинными рукавами и цветочным принтом. Образ ведущая дополнила маленькой красной сумочкой.