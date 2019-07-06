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Леся Никитюк поймала букет невесты на свадьбе Тодоренко и Топалова (Видео)

Леся Никитюк поймала букет невесты на свадьбе Тодоренко и Топалова (Видео)
14:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк побывала на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова, и поймала там букет невесты.

Ведущая Нового канала Леся Никитюк 3 июля погуляла на свадьбе своей подруги и бывшей коллеги по тревел-шоу "Орел и решка" Регины Тодоренко.

Именно Леся Никитюк стала счастливицей, которая поймала букет невесты! И это не странно, ведь рост ведущей составляет 1,8 м - ей было достаточно просто поднять руки.

"Просто потому что я профессионально играла в баскетбол", - пошутила сама Леся.

Говорят, что незамужняя девушка, поймавшая этот букет, вскоре тоже выйдет замуж. К тому же, недавно ведущая намекала на то, что может вернуться к своему возлюбленному - таинственному соседу. Что ж, возможно, скоро нас ждет еще одна звездная свадьба?

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Отметим, что на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова Леся Никитюк пришла в коротком платье с длинными рукавами и цветочным принтом. Образ ведущая дополнила маленькой красной сумочкой.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Украинская телеведущая, Леся Никитюк.
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