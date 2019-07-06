Обворожительная 46-летняя София Вергара отпраздновала юбилей со своим мужем

Новости шоу бизнеса: Звезда "Американской семейки" София Вергара отметила 5-летие отношений со своим супругом Джо Манганьелло.

Празднованию годовщины первого свидания Вергара и Манганьелло посвятили несколько дней.

София Вергара рассказала фолловерам о пятой годовщине первого романтического свидания под совместным снимком с Джо Манганьелло, на котором позирует в сарафане в цветочек и темных очках.

Позже звезда "Американской семейки" поделилась снимком в еще одном сарафане - желтом с крупными рюшами и цветочно-леопардовым принтом. Тонкая талия, крутые изгибы, легкие ткани - София выглядит вдвое моложе своих 46 лет!

Посмотреть эту публикацию в Instagram He gets the elevator I get the selfi #summernights Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 3 Июл 2019 в 2:57 PDT

"Он вызывает лифт, я вызываю селфи", - пошутила Вергара под одним из кадров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Theres only beauty every where!!!! Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 5 Июл 2019 в 6:39 PDT

София Вергара и Джо Манганьелло начали встречаться через месяц после ее расставания с бывшим женихом Ником Лоэбом. Влюбленные поженились в 2015 году.