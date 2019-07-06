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Суббота, 06.07.2019
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Обворожительная 46-летняя София Вергара отпраздновала юбилей со своим мужем

Обворожительная 46-летняя София Вергара отпраздновала юбилей со своим мужем
18:15 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда "Американской семейки" София Вергара отметила 5-летие отношений со своим супругом Джо Манганьелло.

Празднованию годовщины первого свидания Вергара и Манганьелло посвятили несколько дней.

София Вергара рассказала фолловерам о пятой годовщине первого романтического свидания под совместным снимком с Джо Манганьелло, на котором позирует в сарафане в цветочек и темных очках.

Позже звезда "Американской семейки" поделилась снимком в еще одном сарафане - желтом с крупными рюшами и цветочно-леопардовым принтом. Тонкая талия, крутые изгибы, легкие ткани - София выглядит вдвое моложе своих 46 лет!

 
 
 
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He gets the elevator I get the selfi #summernights

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

"Он вызывает лифт, я вызываю селфи", - пошутила Вергара под одним из кадров.

 
 
 
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Theres only beauty every where!!!!

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara)

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София Вергара и Джо Манганьелло начали встречаться через месяц после ее расставания с бывшим женихом Ником Лоэбом. Влюбленные поженились в 2015 году.

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София Вергара, Фото, Американская актриса, Джо Манганьелло.
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