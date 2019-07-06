Обворожительная 46-летняя София Вергара отпраздновала юбилей со своим мужем

Празднованию годовщины первого свидания Вергара и Манганьелло посвятили несколько дней.
София Вергара рассказала фолловерам о пятой годовщине первого романтического свидания под совместным снимком с Джо Манганьелло, на котором позирует в сарафане в цветочек и темных очках.
Позже звезда "Американской семейки" поделилась снимком в еще одном сарафане - желтом с крупными рюшами и цветочно-леопардовым принтом. Тонкая талия, крутые изгибы, легкие ткани - София выглядит вдвое моложе своих 46 лет!
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"Он вызывает лифт, я вызываю селфи", - пошутила Вергара под одним из кадров.
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София Вергара и Джо Манганьелло начали встречаться через месяц после ее расставания с бывшим женихом Ником Лоэбом. Влюбленные поженились в 2015 году.