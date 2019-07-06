Британская певица Адель была поймана на свидании с новым парнем

Новости шоу бизнеса: 31-летняя поп-дива появилась с новым бойфрендом через два месяца после развода.

В апреле сеть взорвала новость о расставании Адель и ее мужа Саймона Конецкого, которому он часто посвящала трогательные речи со сцены. После этого британская певица заметно похудела, однако, вероятно, не из-за переживаний. Как сообщает издание The Sun, через два месяца после расставания Адель весело проводит время с новым бойфрендом.

В пятницу, 5 июля, она была замечена с другим мужчиной в Королевском парке Лондона Гайд-парке на музыкальном фестивале. Мужчина, личность которого пока не установили, пришел вместе со знаменитостью на выступление Селин Дион. Они держались за руки даже несмотря на то, что заметили, что их снимали папарацци.

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны готовится к свадьбе. Лурдес Леон собирается выйти замуж за Джонатана Апулию, с которым она тайно встречалась 2 года. Мадонна одобрила выбор дочери.