Скачать
Суббота, 06.07.2019
Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь
Зеленский - начальникам таможен: Хотите работать - давайте вместе, не хотите - увольняйтесь
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
Зеленский представил нового главу Львовской ОГА
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
В Украину прилетел легендарный Майк Тайсон
Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля
Atlas Weekend 2019: дата, место проведения и гости фестиваля

Британская певица Адель была поймана на свидании с новым парнем

Британская певица Адель была поймана на свидании с новым парнем
17:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 31-летняя поп-дива появилась с новым бойфрендом через два месяца после развода.

В апреле сеть взорвала новость о расставании Адель и ее мужа Саймона Конецкого, которому он часто посвящала трогательные речи со сцены. После этого британская певица заметно похудела, однако, вероятно, не из-за переживаний. Как сообщает издание The Sun, через два месяца после расставания Адель весело проводит время с новым бойфрендом.

В пятницу, 5 июля, она была замечена с другим мужчиной в Королевском парке Лондона Гайд-парке на музыкальном фестивале. Мужчина, личность которого пока не установили, пришел вместе со знаменитостью на выступление Селин Дион. Они держались за руки даже несмотря на то, что заметили, что их снимали папарацци.

Появилось архивное видео с Бэнкси: в Сети считают, что это солист Massive Attack (Видео)

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны готовится к свадьбе. Лурдес Леон собирается выйти замуж за Джонатана Апулию, с которым она тайно встречалась 2 года. Мадонна одобрила выбор дочери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Адель, Развод, Бойфренд, The Sun, Британская певица, Саймон Конецкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 6 июля - День Аграфены Купальницы
02 Ивана Купала 2019: красивые поздравления в открытках и стихах
03 Гороскоп на сегодня, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Опасность гель-лака: как уберечься
05 Гороскоп на завтра, 6 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине в ближайшие сутки сохраняется прохладная погода с дождями
В Украине сохраняется прохладная погода с дождями
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах &quot;Нафтогаза&quot;
Коболев ответил на ультиматум Гройсмана о дивидентах "Нафтогаза"
Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
Ивана Купала 2019: какие чудо-травы обретают волшебную силу в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь