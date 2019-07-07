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Британская певица Адель организует девичник для Дженнифер Лоуренс

Британская певица Адель организует девичник для Дженнифер Лоуренс
16:28 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Попрощавшись с родной Великобританией, Адель прочно обосновалась в Штатах и дружит с американскими звездами.

Дженнифер Лоуренс, которая давно была поклонницей певицы, в последнее время стала одной из лучших ее подруг. Двух звезд связывают отношения настолько близкие, что именно Адель займется организацией девичника для собравшейся замуж актрисы.

Вездесущие инсайдеры The Sun разузнали, что, пока сама Дженнифер Лоуренс занята на съемках нового фильма, именно Адель занимается планированием ее девичника – и даже приступила к рассылке приглашений.

"Пока все держится в секрете, но гости уже начали получать приглашение, и все ведет к тому, что это будет грандиозная вечеринка. Дженнифер любит отрываться на вечеринках, так что на ее девичнике может произойти все, что угодно", – отметил инсайдер. если судить по недавнему совместному времяпрепровождению Адель и Лоуренс в Нью-Йорке, повеселиться эти двое действительно могут и умеют:

Дженнифер Лоуренс рассказала о подготовке к свадьбе и выборе платья невесты

О том, что Дженнифер Лоуренс помолвлена, стало известно в феврале этого года, однако пока актриса и ее избранник, галерист Кук Марони, с датой свадьбой еще не определились.

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Адель, Свадьба, Девичник, Дженнифер Лоуренс, Кук Марони.
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