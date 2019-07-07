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"Черная пантера" раскрыла секреты своего питания

"Черная пантера" раскрыла секреты своего питания
19:23 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса: Секреты питания супермоделей - тема, провоцирующая множество домыслов, слухов и обсуждений.

Особенно когда речь заходит о "старой гвардии", вроде Наоми Кэмпбелл, ставшей примером для миллионов девушек на добрых два десятка лет. Едят ли они гамбургеры и картошку? Или только салаты? Или божью росу? Или вообще ничего не едят и при этом живут в спортзале?

Наоми ответила на все эти вопросы в британском шоу Lorraine, и оказалось, что все (как обычно) просто - Черная Пантера придерживается принципов интуитивного питания в собственной интерпретации.

"Я ем, когда хочу. Я точно не морю себя голодом. Если мне не хочется есть, я посижу денек на воде или соках, решу по самочувствию, - призналась Наоми. - В жару, например, есть вообще не хочется, хочется только пить сок".

Фото: Телеграф EPA

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Примечательно, что продолжительность голодания Наоми тоже определяет интуитивно. "Я не планирую диету. И не загадываю, сколько она продлится: может, день, может, два, а может, неделю". Как при таком (будем честны, весьма необычном) режиме питания Наоми умудряется так эффективно тренироваться, остается загадкой.

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Все по теме:

Диета, Голодание, Наоми Кэмпбелл, Британская супермодель.
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