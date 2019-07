Располневшая Селена Гомес не стесняется своей фигуры и весело проводит время

26-летняя Селена Гомес с 2015-го борется с волчанкой. Страшный диагноз сопровождается депрессивным расстройством, повышенной тревожностью, слабостью и колебаниями веса. Таким образом, страдающие аутоиммунным заболеванием люди быстро устают, испытывают головные боли и склонны к полноте и резкому похудению.

На протяжении нескольких лет Селену Гомес регулярно обвиняют в «ожирении». В мае 2018 года, когда в Сеть просочились пляжные фотографии звезды, на артистку обрушилась такая волна критики, что ей пришлось записать обращение к фанатам. В своем Инстаграме Селена затронула миф о красоте, который ломает судьбы многих женщин и заставляет их сомневаться в своей ценности.

Кроме того, Гомес проходила лечение тяжелыми препаратами и перенесла пересадку почки - все это негативно сказалось на ее здоровье и физическом состоянии. Артистка, которая никогда не отличалась худобой, по объективным причинам набрала пару лишних килограммов.

Selena Gomez in Mexico for her cousin‘s bachelorette party a couple days ago! #selenagomez pic.twitter.com/6MuXexgt22

— TOS (@thoughtsonsel) 1 июля 2019 г.