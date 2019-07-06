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Располневшая Селена Гомес не стесняется своей фигуры и весело проводит время

Располневшая Селена Гомес не стесняется своей фигуры и весело проводит время
21:51 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Селена Гомес прибавила пару лишних килограммов, однако это не мешает ей наслаждаться отдыхом на пляже.

26-летняя Селена Гомес с 2015-го борется с волчанкой. Страшный диагноз сопровождается депрессивным расстройством, повышенной тревожностью, слабостью и колебаниями веса. Таким образом, страдающие аутоиммунным заболеванием люди быстро устают, испытывают головные боли и склонны к полноте и резкому похудению.

На протяжении нескольких лет Селену Гомес регулярно обвиняют в «ожирении». В мае 2018 года, когда в Сеть просочились пляжные фотографии звезды, на артистку обрушилась такая волна критики, что ей пришлось записать обращение к фанатам. В своем Инстаграме Селена затронула миф о красоте, который ломает судьбы многих женщин и заставляет их сомневаться в своей ценности.

Кроме того, Гомес проходила лечение тяжелыми препаратами и перенесла пересадку почки - все это негативно сказалось на ее здоровье и физическом состоянии. Артистка, которая никогда не отличалась худобой, по объективным причинам набрала пару лишних килограммов.

Несмотря на это, фолловеры девушки продолжают критиковать ее фигуру. Новый повод им дали очередные фотографии в купальнике, которые просочились в Сеть 2 июля.

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На кадрах Селена Гомес веселится на пляже в Мексике вместе со своей кузиной Присциллой де Леон. Семья и близкие сестер отправились на частный остров Пунта Мита, чтобы отпраздновать свадьбу Присциллы. Селена Гомес выступит в качестве свидетельницы.

Кажется, Селена отлично проводит время: она загорает на пляже, катается на серфе и не стесняется лишнего веса. Нам остается только порадоваться за храбрую девушку, которая не унывает и продолжает радоваться жизни!

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