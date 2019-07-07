Ирина Билык призналась в любви к бывшему супругу

Певица прокомментировала предложение руки и сердца от бывшего мужа, а также слухи об их романе. Так, в беседе с Катей Осадчей Билык опровергла разговоры о своей свадьбе с Коляденко, которые ходят в сети после того, как певец сделал предложение бывшей возлюбленной прямо на сцене.
Как признается Ира, частично это была игра:
"Мы актеры. Нас пригласили провести одну вечеринку. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение. Теперь это все обсуждают", — призналась Билык.
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Иногда даже перемены к чему-то особенному воспринимаются как нечто провокационное, но мы то с вами знаем: сначала противишься, а потом все случается А как вы воспринимаете перемены? ⠀⠀ #иринабилык #irinabilyk #irynabilyk #перемены #переменывжизни #переменыклучшему
Певица добавила, что до сих пор любит своего экса несмотря ни на что:
"Я хочу сказать на всю страну, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу", — подытожила она.