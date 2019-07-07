Ирина Билык призналась в любви к бывшему супругу

Новости шоу бизнеса: Ирина Билык заявила, что до сих пор любит Диму Коляденко.

Певица прокомментировала предложение руки и сердца от бывшего мужа, а также слухи об их романе. Так, в беседе с Катей Осадчей Билык опровергла разговоры о своей свадьбе с Коляденко, которые ходят в сети после того, как певец сделал предложение бывшей возлюбленной прямо на сцене.

Как признается Ира, частично это была игра:

"Мы актеры. Нас пригласили провести одну вечеринку. А он, подлец, понял, что я такая беззащитная стою на сцене, улыбаюсь и решил воспользоваться случаем и сделал мне предложение. Теперь это все обсуждают", — призналась Билык.

Певица добавила, что до сих пор любит своего экса несмотря ни на что:

"Я хочу сказать на всю страну, что я до сих пор люблю Дмитрия Коляденко и ничего с этим сделать не могу", — подытожила она.