Украинский актер Богдан Юсипчук отпраздновал свой день рождения

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 5 июля "Ментовские войны. Харьков", известному актеру и телеведущему Богдану Юсипчуку исполнилось 31 год.

Актер рассказал, как прошел год.

"Этот год был бомбезным! Меня спонтанно утвердили на главную роль в фильме, я зимовал в Таиланде, приобрел еще одну квартиру, запустил свой спортивный марафон, стал судьей в проекте, совсем скоро появится мой собственный стикер-пак, и я даже получил приглашение пойти в политику. А еще, премьера "Ментовских войн. Харьков" была настолько успешной, что мы снимаем второй сезон. Прямо сейчас! И встречаю свое 31-летие я тоже на съемках, с друзьями, коллегами и любимой работой!" - говорит Богдан.

Поздравил Богдана и главный актер проекта Артем Позняк: "Сегодня день рождения у моего друга и коллеги Богдана Юсипчука. Кроме того, что он самый красивый мужчина мира, он еще и самый добрый и прекрасный человек. Он всегда приходит в хорошем настроении, какой бы ни была погода и сколько бы мы не снимались. Он заряжает и подбадривает нас, потому что из-за плотного графика работать непросто. Он классный, и я хочу пожелать ему, чтобы он всегда таким оставался".

Напомним, сейчас в Киеве проходят съемки второго сезона сериала "Ментовские войны. Харьков". Премьера 32-серийного детектива в августе на телеканале 2+2.