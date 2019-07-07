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Украинский актер Богдан Юсипчук отпраздновал свой день рождения

Украинский актер Богдан Юсипчук отпраздновал свой день рождения
22:12 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 5 июля "Ментовские войны. Харьков", известному актеру и телеведущему Богдану Юсипчуку исполнилось 31 год.

Актер рассказал, как прошел год.

"Этот год был бомбезным! Меня спонтанно утвердили на главную роль в фильме, я зимовал в Таиланде, приобрел еще одну квартиру, запустил свой спортивный марафон, стал судьей в проекте, совсем скоро появится мой собственный стикер-пак, и я даже получил приглашение пойти в политику. А еще, премьера "Ментовских войн. Харьков" была настолько успешной, что мы снимаем второй сезон. Прямо сейчас! И встречаю свое 31-летие я тоже на съемках, с друзьями, коллегами и любимой работой!" - говорит Богдан.

Поздравил Богдана и главный актер проекта Артем Позняк: "Сегодня день рождения у моего друга и коллеги Богдана Юсипчука. Кроме того, что он самый красивый мужчина мира, он еще и самый добрый и прекрасный человек. Он всегда приходит в хорошем настроении, какой бы ни была погода и сколько бы мы не снимались. Он заряжает и подбадривает нас, потому что из-за плотного графика работать непросто. Он классный, и я хочу пожелать ему, чтобы он всегда таким оставался".

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Напомним, сейчас в Киеве проходят съемки второго сезона сериала "Ментовские войны. Харьков". Премьера 32-серийного детектива в августе на телеканале 2+2.

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День рождения, Украинский актер, Богдан Юсипчук.
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