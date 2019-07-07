Еве Грин - 39: интересные факты из жизни французской актрисы

Новости шоу бизнеса: Сегодня французской актрисе с самой гипнотической внешностью в Голливуде празднует свой день рождения.

Ева появилась на свет 6 июля 1980 года. Ее родной город - Париж.

Закончив образование, Грин играет в театре, где будущую киноактрису замечает культовый скандальный режиссер Бернардо Бертолуччи и зовет в картину "Мечтатели".

Роль в голливудском фильме "Царство Небесное" Ридли Скотта принесла актрисе мировую славу. Пройдя через шесть сложнейших кинопроб, Ева Грин играет в фильме королеву Иерусалима. Актрису хвалят за самоотдачу и отмечают, что Ева действительно держится с королевской статью, сглаживая недостатки роли.

Вторым проектом для Евы Грин в Голливуде стал "Казино Рояль", где красоту девушки запечатлели в истории о Джеймсе Бонде. Этот боевик – знаковый пункт в творческой биографии Дэниела Крейга. Мировая слава пришла к британскому актеру как раз после исполнения роли борца с финансовой мафией.

В 2014 году Ева Грин снимается во втором фильме одиозной франшизы "300 спартанцев", где ее мощная энергетика приковывает внимание зрителей так, что даже сильные мужские персонажи несколько бледнеют на контрасте с ней.

Ева Грин любит фотосессии, ее фото не сходят с обложек таких знаменитых журналов, как Vogue, L'Officiel, GQ и прочих.

Ева является представительницей модных домов Dior, Armani и Lancôme и даже стала олицетворением аромата Midnight Poison от Christian Dior. Реклама духов с участием Грин неоднократно появляется в списках самых красивых роликов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy birthday to beautiful #Evagreen who turns 39 today Публикация от Spotflik App (@spotflik) 7 Июл 2019 в 5:33 PDT

Напомним, что 28 марта вышел семейный фильм "Дамбо".

Актерский состав порадовал отличной комбинацией актеров, которые работают в разных жанрах. Среди них Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и такой незабываемый Дэнни ДеВито.