Еве Грин - 39: интересные факты из жизни французской актрисы

Ева появилась на свет 6 июля 1980 года. Ее родной город - Париж.
Закончив образование, Грин играет в театре, где будущую киноактрису замечает культовый скандальный режиссер Бернардо Бертолуччи и зовет в картину "Мечтатели".
Роль в голливудском фильме "Царство Небесное" Ридли Скотта принесла актрисе мировую славу. Пройдя через шесть сложнейших кинопроб, Ева Грин играет в фильме королеву Иерусалима. Актрису хвалят за самоотдачу и отмечают, что Ева действительно держится с королевской статью, сглаживая недостатки роли.
Вторым проектом для Евы Грин в Голливуде стал "Казино Рояль", где красоту девушки запечатлели в истории о Джеймсе Бонде. Этот боевик – знаковый пункт в творческой биографии Дэниела Крейга. Мировая слава пришла к британскому актеру как раз после исполнения роли борца с финансовой мафией.
В 2014 году Ева Грин снимается во втором фильме одиозной франшизы "300 спартанцев", где ее мощная энергетика приковывает внимание зрителей так, что даже сильные мужские персонажи несколько бледнеют на контрасте с ней.
Ева Грин любит фотосессии, ее фото не сходят с обложек таких знаменитых журналов, как Vogue, L'Officiel, GQ и прочих.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"A love relationship, if it's real, can be really exhausting, and I'm no good at just flirting. I'm tired of breaking up, of continually starting a new relationship as if for the first time — and then ending up on my own again." - Eva Green on romantic relationships #EvaGreen by Kate Barry for @dior Parfums (2008)
Ева является представительницей модных домов Dior, Armani и Lancôme и даже стала олицетворением аромата Midnight Poison от Christian Dior. Реклама духов с участием Грин неоднократно появляется в списках самых красивых роликов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что 28 марта вышел семейный фильм "Дамбо".
Актерский состав порадовал отличной комбинацией актеров, которые работают в разных жанрах. Среди них Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и такой незабываемый Дэнни ДеВито.