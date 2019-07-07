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Еве Грин - 39: интересные факты из жизни французской актрисы

Еве Грин - 39: интересные факты из жизни французской актрисы
19:00 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса: Сегодня французской актрисе с самой гипнотической внешностью в Голливуде празднует свой день рождения.

Ева появилась на свет 6 июля 1980 года. Ее родной город - Париж.

Закончив образование, Грин играет в театре, где будущую киноактрису замечает культовый скандальный режиссер Бернардо Бертолуччи и зовет в картину "Мечтатели".

Роль в голливудском фильме "Царство Небесное" Ридли Скотта принесла актрисе мировую славу. Пройдя через шесть сложнейших кинопроб, Ева Грин играет в фильме королеву Иерусалима. Актрису хвалят за самоотдачу и отмечают, что Ева действительно держится с королевской статью, сглаживая недостатки роли.

Вторым проектом для Евы Грин в Голливуде стал "Казино Рояль", где красоту девушки запечатлели в истории о Джеймсе Бонде. Этот боевик – знаковый пункт в творческой биографии Дэниела Крейга. Мировая слава пришла к британскому актеру как раз после исполнения роли борца с финансовой мафией.

В 2014 году Ева Грин снимается во втором фильме одиозной франшизы "300 спартанцев", где ее мощная энергетика приковывает внимание зрителей так, что даже сильные мужские персонажи несколько бледнеют на контрасте с ней.

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Ева Грин любит фотосессии, ее фото не сходят с обложек таких знаменитых журналов, как Vogue, L'Officiel, GQ и прочих.

Ева является представительницей модных домов Dior, Armani и Lancôme и даже стала олицетворением аромата Midnight Poison от Christian Dior. Реклама духов с участием Грин неоднократно появляется в списках самых красивых роликов.

 
 
 
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Happy birthday to beautiful #Evagreen who turns 39 today

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Напомним, что 28 марта вышел семейный фильм "Дамбо".

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Актерский состав порадовал отличной комбинацией актеров, которые работают в разных жанрах. Среди них Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и такой незабываемый Дэнни ДеВито.

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Факты, День рождение, Ева Грин, Французская актриса.
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