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Воскресенье, 07.07.2019
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Никита Добрынин рассказал, чем Дарья Квиткова покорила его сердце на проекте "Холостяк"

Никита Добрынин рассказал, чем Дарья Квиткова покорила его сердце на проекте "Холостяк"
22:23 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

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Всех поклонников интересует, как зарождались отношения в паре и в каком момент Добрынин понял, что влюбился.

Так, в интервью для "Клатч Онлайн" Никита Добрынин рассказал, что Даша отличилась уже на первом свидании:

"Она отличилась своей легкостью и улыбчивостью. А еще тем, как она находит общий язык с девушками. Я видел уже в эфире собственно "Холостяк", если кто-то плакал, то она подавала салфетку машинально. Она поддерживала, но при этом делала это не специально, чтобы подружиться с девочками. Она просто обходительная, человечная, чистая, открытая. Это, наверное, меня в ней и зацепило. Ведь самое главное - всегда оставаться добрым, без каких-то ухищрений".

Что касается более глубокого чувства к Даше, то оно возникло у Никиты далеко не с первого взгляда:

"Я начал влюбляться во время нашего самого теплого свидания с Дашей (во время игры в гольф - прим. ред.). Честно скажу, не было такого, что в этот момент что-то выстрелило и я понял, что это она и больше мне не нужен. Но я понял, что между нами зарождаются чувства. Мне хочется быть с ней рядом, хочется ее завоевывать, хочется перед ней раскрываться и рассказывать свою историю".

 
 
 
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Это фото было сделано в Греции, когда мы с друзьями улетели на выходные. А завтра будет наше первое путешествие, когда нам не нужно будет заходить в аэропорт с разницей в 20 минут, когда не нужны будут кепки и очки, когда мы перестанем сидеть в разных углах аэропорта и на разных концах самолета. Никита сделал сюрприз и мы улетаем в Париж. Как думаете, какие приключения нас ожидают?

Публикация от Daria (@kvittkova)

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Сейчас роман между Дашей Квитковой и Никитой Добрынин на самом пике и впереди влюбленных ждет еще много романтических моментов наедине. А перерастут ли их отношения в полноценную семью, покажет время.

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Холостяк, Никита Добрынин, Даша Квиткова.
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