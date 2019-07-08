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Виталий Козловский рассказал о свадьбе мечты

Виталий Козловский рассказал о свадьбе мечты
10:40 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Виталий Козловский рассказал Кате Осадчей, какой видит свою будущую свадьбу. Он мечтает о том, чтобы церемония была тихой и скромной.

Певец Виталий Козловский признался, где и с кем будет отмечать свою свадьбу.

23 июня украинская "бджілка" Алина Гросу вышла замуж за своего избранника Александра. Свадебная церемония состоялась в Италии, в одном из самых красивых городов мира — Венеции. На мероприятии было множество звездных гостей, включая крестную невесты Ирину Билык, шоумена Диму Коляденко, народного артиста Украины Павла Зиброва и певца Виталия Козловского. Последний, очевидно, вдохновился обстановкой и тоже заговорил о свадьбе.

"Посмотрев на свадьбу Алины понял одно, что организовывая такие праздники ты очень нервничаешь, потому что гостей не мало, это очень сложно. Я считаю, что не нужно делать такие свадьбы. Это мое личное мнение, я например такого делать не буду", – признался Виталий.

Алина Гросу показала, как проводит отпуск в Италии

Также Козловский добавил, что хотел бы отпраздновать женитьбу в нескольких странах.

"Хочется все для себя, кайфанули, повенчались, поехали в одну страну, в другую, потом вернулись в Украину собрали своих друзей выпили, поели, закусили, погуляли, порадовались и все", – сказал артист.

А пока напомним, что Виталия Козловского подозревают в романе с его pr-менеджером Юлией Бакуменко. До нее певец состоял в отношениях с экс-участницей проекта "Холостяк" Раминой Эсхакзай, но позже пара призналась, что их роман был фиктивным.

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Свадьба, Женитьба, Знаменитости, Мечта, Артист, Певец, Виталий Козловский.
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