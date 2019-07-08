Елена Кравец поделилась милым фото подросших двойняшек

Новости шоу бизнеса: И хоть Кравец не любит афишировать личную жизнь, иногда в ее Instagram-аккаунте появляются фотографии детей и мужа.

Артистка студии "Квартал 95" Елена Кравец опубликовала милое семейное фото из личного архива.

Единственная женщина в студии "Квартал 95" Елена Кравец — не только звезда, но и замечательная мама троих детей. Недавно она родила двойню: сына Ивана и дочь Екатерину. Крошки растут не по дням, а по часам. В августе 2019 года им исполнится по три года.

На новом фото артистка как раз показала подросших двойняшек. Кадр был сделан во время Всеукраинского фестиваля "KvartalFEST".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лестница в небо:) #showmustgoon @kvartal.fest Публикация от Elena Kravets (@lennykravets) 5 Июл 2019 в 2:41 PDT

"Лестница в небо:)" — загадочно подписала фото детей Елена.

В комментариях звездных отпрысков засыпали комплиментами. Подросшие дети Кравец очаровали ее поклонников.

"Зайчики", "Счастье!", "Славненькие", "Какие чудесные дружные малыши", "Интересно, что они там увидели?", "Будущие звёздочки", "Уже так выросли", "Зайчата )))", — пишут в Сети.