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До слез: как Хейли Бибер поздравила Джастина с годовщиной помолвки

До слез: как Хейли Бибер поздравила Джастина с годовщиной помолвки
15:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что в мае Джастин Бибер сообщил о переносе свадьбы с Хейли Болдуин, она не прекращает признаваться ему в любви.

Известная звездная пара Джастин Бибер и Хейли Болдуин сегодня, 8 июля, празднуют годовщину помолвки. 22-летняя модель и телезвезда нежно поздравила своего жениха с важной датой.

Более того, сегодня, 8 июля, у нее есть веская причина для трогательного поздравления, ведь год назад американская модель ответила согласием известному поп-певцу на его предложение руки и сердца.

На своей странице в Instagram Хейли Болдуин опубликовала совместное фото, под которым написала о трогательном и веселом для нее дне. 

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Год назад я сказала "да", чтобы стать твоим лучшим другом на всю жизнь и сегодня я люблю тебя еще больше, чем раньше. Благодаря тебе жизнь с каждым днем становится все прекраснее, мое сердце принадлежит тебе навсегда, – написала Хейли.

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Джастин Бибер, Знаменитости, Помолвка, Хейли Болдуин, Годовщина помолвки.
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