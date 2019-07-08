СМИ: Камила Кабелло и Шон Мендес начали встречаться

Новости шоу бизнеса: Певца Шона Мендеса и Камилу Кабелло застали на свидании в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе поклонники Камилы Кабелло были взбудоражены новостью о том, что певица рассталась с бойфрендом после слухов о романе с Шоном Мендесом. Фанаты исполнителей тут же приписали им отношения, и, кажется, не зря, потому что недавно звездную пару застали вместе на свидании, держащихся за руки и целующихся.

Как заявляют западные издания, 22-летняя Камила Кабелло и 20-летний Шон Мендес вместе отпраздновали День независимости на прошлой неделе.

Для подтверждения этого факта очевидцы поделились видео, на котором артисты запечатлены сидящими вместе у бассейна. Более удачливыми на интересные кадры оказались папарацци, заставшие звездную пару в Лос-Анджелесе.

Шон и Камила держались за руки, смеялись, а позже обрадовали фотографов поцелуем. Кажется, именно поцелуем: к сожалению, вид загородил кактус.

Переглянути цей допис в Instagram THAT FUCKING CACTUS #shawnmendes #camilacabello #shawmila Допис, поширений Shawmila (@_shawmilaa_) 4 Лип 2019 р. о 3:23 PDT

И певица, и исполнитель пока не дают никаких комментариев на счет своих отношений. После расставания с 30-летним блогером Мэтью Хасси Кабелло обратилась к таблоидам и поклонникам с просьбой не спекулировать на ее разрыве с возлюбленным и не расстраивать ее постоянными упоминаниями об этом. Возможно, о расставании фанаты говорить и перестанут, но сдержать восторг от предполагаемого романа с Мендесом им не под силу. Об отношениях кумиров многие поклонники мечтали еще со времен выхода совместного музыкального видео Senorita, поэтому теперь они делятся счастливыми сообщениями в социальных сетях.