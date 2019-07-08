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СМИ: Камила Кабелло и Шон Мендес начали встречаться

СМИ: Камила Кабелло и Шон Мендес начали встречаться
19:20 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певца Шона Мендеса и Камилу Кабелло застали на свидании в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе поклонники Камилы Кабелло были взбудоражены новостью о том, что певица рассталась с бойфрендом после слухов о романе с Шоном Мендесом. Фанаты исполнителей тут же приписали им отношения, и, кажется, не зря, потому что недавно звездную пару застали вместе на свидании, держащихся за руки и целующихся.

Как заявляют западные издания, 22-летняя Камила Кабелло и 20-летний Шон Мендес вместе отпраздновали День независимости на прошлой неделе.

Для подтверждения этого факта очевидцы поделились видео, на котором артисты запечатлены сидящими вместе у бассейна. Более удачливыми на интересные кадры оказались папарацци, заставшие звездную пару в Лос-Анджелесе.

 
 
 
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Update: I hate that cactus every second more #shawnmendes #camilacabello #shawmila

Допис, поширений Shawmila (@_shawmilaa_)

Шон и Камила держались за руки, смеялись, а позже обрадовали фотографов поцелуем. Кажется, именно поцелуем: к сожалению, вид загородил кактус.

 
 
 
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THAT FUCKING CACTUS #shawnmendes #camilacabello #shawmila

Допис, поширений Shawmila (@_shawmilaa_)

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И певица, и исполнитель пока не дают никаких комментариев на счет своих отношений. После расставания с 30-летним блогером Мэтью Хасси Кабелло обратилась к таблоидам и поклонникам с просьбой не спекулировать на ее разрыве с возлюбленным и не расстраивать ее постоянными упоминаниями об этом. Возможно, о расставании фанаты говорить и перестанут, но сдержать восторг от предполагаемого романа с Мендесом им не под силу. Об отношениях кумиров многие поклонники мечтали еще со времен выхода совместного музыкального видео Senorita, поэтому теперь они делятся счастливыми сообщениями в социальных сетях.

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Знаменитости, Звезды, Шон Мендес, Камила Кабелло.
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