СМИ: 52-летняя Николь Кидман снова станет мамой

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан планируют в третий раз стать родителями.

Знаменитая пара задумалась над усыновлением еще одного ребенка.

Как сообщает таблоид The Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, решение супругов не является спонтанным. Николь Кидман обсудила вопрос об усыновлении со своим мужем Китом Урбаном. Оказалось, что и он в восторге от этой идеи, ведь стремится, чтобы его семья была больше.

"Никто из них не становится моложе, и Николь согласилась с тем, что в таком возрасте она не родит ребенка естественным путем, поэтому усыновление показалось им правильным решением", – рассказал инсайдер.

Впервые слухи о третьем ребенке Николь Кидман и Кита Урбана появились еще в июле 2018 года. Однако тогда пара переживала не лучшие времена, а инсайдеры утверждали, что этот голливудский брак оказался на грани распада. Теперь же источники западных СМИ утверждают, что звезды настроены решительно и не хотят обращаться за услугами к суррогатной маме. Кроме этого, Николь Кидман знает всю процедуру усыновления, ведь уже проходила этот процесс.

Что известно о личной жизни Николь Кидман?

Австралийская актриса Николь Кидман во второй раз вышла замуж в 2006 году. Ее избранником стал известный музыкант Кит Урбан. Пара поселилась в роскошном имении Лос-Анджелеса, где воспитывает двух общих дочерей – 11-летнюю Сандэй Роуз и 8-летнюю Фэйт Маргарет. Последнюю родила суррогатная мама.

Но это не единственные дети Николь Кидман. В браке с Томом Крузом, который продлился до 2001 года, актриса усыновила двух малышей. Сейчас сыну звезд Коннору исполнилось 24 года, а дочери Изабелле – 26. В одном из интервью звездная мама признавалась, что открыта для общения с первенцами, однако заявила, что не близка с ними. Коннор и Изабелла попали под влияние Тома Круза, исповедующего саентологию (скандальное религиозное движение, которое включает философию и технику духовного совершенствования). Религия помешала даже Николь Кидман быть на свадьбе сына.

"Они взрослые, способны принимать решения самостоятельно. Они сделали свой выбор – быть саентологами. Моя задача как матери – только любить их. Независимо от того, чем занимается ребенок, он должен знать, что я люблю его и всегда открыта", – отметила Николь Кидман.