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Дочь Веры Брежневой показала своего парня: фото

Дочь Веры Брежневой показала своего парня: фото
07:52 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях в своем профиле Соня опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена со своим молодым человеком.

Украинская певица Вера Брежнева — мама двоих дочерей Сони и Сары. Старшей уже 18 лет.

Первую дочь Соню Вера Брежнева родила еще в далеком 2001 году, когда была никому неизвестной начинающей певицей из Днепропетровска Верой Галушко. Через два года после рождения малышки Веру пригласили выступать в составе группы ВИА Гра, которая и подарила певице широкую популярность. Артистка развелась со своим первым мужем Виталием Войченко и после этого вышла замуж на киевского бизнесмена Михаила Кипермана. Соня взяла фамилию отчима.

Сейчас девушке уже 18 лет и она ведет активную жизни в социальных сетях, часто радует своих 152 тысячи подписчиков в Instagram новым фото и видео.

Вера Брежнева шокировала неожиданной выходкой в новом видео

На фото девушка предстала в весьма романтичном образе, сидящей на велосипеде, а рядом с ней замер ее прекрасный принц — Мэтт Кэннон. Судя по его Instagram, парень занимается музыкой — пишет биты для рэп-исполнителей, а также живет в Италии. Также в его профиле можно увидеть фото на скейте.

К слову, Вера Брежнева фотографировалась со своей дочкой на той же локации. Так что, вероятно, мама не против союза дочки с Мэттом.

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Дети, Вера Брежнева, Знаменитости, Певица, Артистка, Дочь Веры Брежневой.
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