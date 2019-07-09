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Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей

Светлана Лобода показала редкое фото подросших дочерей
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 8 июля, в День семьи Светлана Лобода поделилась в своем Instagram новым фото.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram снимок с Евой и Тильдой.

Украинская певица Светлана Лобода уже несколько лет не посещает территорию Украины. Она живет в США, а работает преимущественно на российский рынок. Также артистка много гастролирует со своими шоу по Европе, однако на днях в Сети появилась информация, что вероятнее всего в скором времени это прекратится из-за скандального поведения "суперзвезды". В конце апреля на Лободу подали в суд организаторы ее концертов в Европе, объяснив это тем, что она и ее команда много раз срывала мероприятия без уважительных причин, а по личной прихоти.

На днях Лобода опубликовала в своем Instagram фото с дочкой Евой. В подписи она рассказала, что они отправились на свадьбу сестры певицы. Там же артистка поймала букет невесты, так что сейчас многие фаны гадают, когда же наконец-то сбудется эта примета. 

 
 
 
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С днём семьи, любви и верности

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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На фото артистка запечатлена вместе с двумя своими дочерьми Евангелиной и Тильдой. Лица меньшей малышки не разглядеть, так как певица прижимает к себе дочь, а вот на Еву можно вдоволь полюбоваться. Старшая дочь Лободы заметно подросла и в этом году отметила уже восьмилетие.

"С днем семьи, любви и верности", — написала под фото Лобода.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Светлана Лобода, Дети Светланы Лободы.
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