Мелания Трамп показала стильный образ

Жена президента США Мелания Трамп в очередной раз показала, как можно стильно выглядеть в, казалось бы, будничном платье.

Многодневный отдых первой леди США закончился, как только она вернулась в Вашингтон. Мелания Трамп сразу же приступила к реализации своего проекта Be Best, в рамках которого посетила город Хантингтон, что в штате Вирджиния.

Целью поездки была встреча с губернаторами и сенаторами штата, которые охотно встретились с представительницей Белого дома. Обсуждение опиоидного кризиса прошло в департаменте здравоохранения Cabell-Huntington Health Department за круглым столом. Мелания Трамп подняла с политиками важную проблему американцев и обсудила пути ее решения.

Thank you Huntington, WV for welcoming me today & sharing your incredible stories. Your community has made great progress in combatting the opioid epidemic. @lilysplacewv @blazinwv pic.twitter.com/XynTcpO4Bj

— Melania Trump (@FLOTUS) 9 июля 2019 г.