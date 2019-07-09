Мелания Трамп показала стильный образ

Новости шоу бизнеса: Первая леди поехала в штат Вирджиния в эффектном джинсовом платье.

Жена президента США Мелания Трамп в очередной раз показала, как можно стильно выглядеть в, казалось бы, будничном платье.

Многодневный отдых первой леди США закончился, как только она вернулась в Вашингтон. Мелания Трамп сразу же приступила к реализации своего проекта Be Best, в рамках которого посетила город Хантингтон, что в штате Вирджиния.

Целью поездки была встреча с губернаторами и сенаторами штата, которые охотно встретились с представительницей Белого дома. Обсуждение опиоидного кризиса прошло в департаменте здравоохранения Cabell-Huntington Health Department за круглым столом. Мелания Трамп подняла с политиками важную проблему американцев и обсудила пути ее решения.

Thank you Huntington, WV for welcoming me today & sharing your incredible stories. Your community has made great progress in combatting the opioid epidemic. @lilysplacewv @blazinwv pic.twitter.com/XynTcpO4Bj — Melania Trump (@FLOTUS) 9 июля 2019 г.

Кроме этого, первая леди США отправилась на встречу с женщинами, которые на собственном опыте знают, что такое опиоиды. В частности, прелестная Мелания встретилась с американкой, ребенок которой родился с наркозависимостью.

Благодаря Be Best я продолжаю узнавать о многих проблемах, связанных с опиоидной зависимостью. У нас есть возможность помочь семьям и детям, пострадавшим от злоупотребления опиоидами. Через Be Best мы можем продолжать внедрять наши программы помощи и делать так, чтобы они были доступными для всех, – рассказала Мелания Трамп.

И не только важная встреча привлекла внимание мировых СМИ, но и эффектный образ первой леди. Так, перед политиками Вирджинии она предстала в темно-синем джинсовом платье. К наряду роскошная Мелания подобрала коричневый пояс и туфли-лодочки.

Это не впервые Мелания Трамп выбирает

для официальной встречи джинсовые наряды. Так, в мае 2019 года она поддержала своего мужа во время важной речи в платье деним.