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Мелания Трамп показала стильный образ

Мелания Трамп показала стильный образ
12:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса: Первая леди поехала в штат Вирджиния в эффектном джинсовом платье.

Жена президента США Мелания Трамп в очередной раз показала, как можно стильно выглядеть в, казалось бы, будничном платье. 

Многодневный отдых первой леди США закончился, как только она вернулась в Вашингтон. Мелания Трамп сразу же приступила к реализации своего проекта Be Best, в рамках которого посетила город Хантингтон, что в штате Вирджиния.

Целью поездки была встреча с губернаторами и сенаторами штата, которые охотно встретились с представительницей Белого дома. Обсуждение опиоидного кризиса прошло в департаменте здравоохранения Cabell-Huntington Health Department за круглым столом. Мелания Трамп подняла с политиками важную проблему американцев и обсудила пути ее решения. 

Кроме этого, первая леди США отправилась на встречу с женщинами, которые на собственном опыте знают, что такое опиоиды. В частности, прелестная Мелания встретилась с американкой, ребенок которой родился с наркозависимостью. 

Вся в белом: Мелания Трамп появилась на публике в эффектном наряде

Благодаря Be Best я продолжаю узнавать о многих проблемах, связанных с опиоидной зависимостью. У нас есть возможность помочь семьям и детям, пострадавшим от злоупотребления опиоидами. Через Be Best мы можем продолжать внедрять наши программы помощи и делать так, чтобы они были доступными для всех, – рассказала Мелания Трамп.

И не только важная встреча привлекла внимание мировых СМИ, но и эффектный образ первой леди. Так, перед политиками Вирджинии она предстала в темно-синем джинсовом платье. К наряду роскошная Мелания подобрала коричневый пояс и туфли-лодочки.

Это не впервые Мелания Трамп выбирает

для официальной встречи джинсовые наряды. Так, в мае 2019 года она поддержала своего мужа во время важной речи в платье деним.

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США, Знаменитости, Дональд Трамп, Первая леди США, Мелания Трамп.
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