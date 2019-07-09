Герцогиня Сассекская получила престижное предложение от журнала Vogue

Новости шоу бизнеса: Меган Маркл не только консультирует создателей издания, но готовит для читателей собственную статью.

Герцогиня Сассекская имеет такую безумную популярность в Великобритании, что редакторы журнала Vogue предложили ей вести специальную рубрику в глянце. Пока Меган Маркл не приняла престижное предложение и обдумывает его.

Как сообщает таблоид The Sun со ссылкой на инсайдеров, сейчас идут переговоры с Меган Маркл. Представители Vogue предлагают ей стать постоянным автором их глянца и готовы выделить для герцогини отдельную колонку. Статьи Меган Маркл планируют выпускать не только в британском журнале, но и в американском.

По данным СМИ, привлечь герцогиню Сассекскую к созданию новых выпусков журнала взялась главный редактор американского Vogue – знаменитая Анна Винтур. Женщина возглавляет глянец с 1988 года и убеждена, что Меган Маркл может добавить популярности изданию.

Сотрудничество с Vogue не ограничится поверхностной фотосессией. Наоборот, глава журнала хочет изменить ситуацию, привлекая Меган Маркл... Анна Винтур является участницей переговоров и обсуждает вопрос о привлечении некоторых или всех статей Меган в американский Vogue, – рассказал инсайдер.

Как известно, Меган Маркл уже стала своеобразной "иконой стиля", ведь за ее нарядами следят миллионы людей, которые впоследствии повторяют образы герцогини. Именно поэтому представители Vogue пригласили представительницу королевской семьи стать приглашенным редактором августовского номера В своей статье жена принца Гарри не планирует рассказывать о личной жизни, а привлечет внимание общественности к гендерному неравенству и защите прав женщин.

Инсайдеры также добавили, что представители Vogue уважают королевские правила о неразглашении секретов их будней, поэтому Меган Маркл будет писать исключительно о благотворительных проектах или актуальных темах общества.

Там не будет ни слова о ее сыне Арчи, семье или личной жизни. Она хочет посвятить статью только проблемам женщин, – рассказали инсайдеры.

Известно, что Меган Маркл по совету Амаль Клуни отказалась украшать обложку глянца, чтобы не отвлекать внимание читателей от Главной Темы выпуска. Впрочем уникальные снимки герцогини внутри журнала таки будут.