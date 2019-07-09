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Адриана Лима закрутила роман с турецким миллионером: детали

Адриана Лима закрутила роман с турецким миллионером: детали
17:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная бразильская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret Адриана Лима в который раз засветилась перед папарацци с турецким мужем.

Новый роман звезды подиумов набирает обороты.

О симпатии 38-летней бразильской модели к горячим турецким мужчинам стало известного еще во время предыдущего романа, который закончился около полугода назад. Вслед за расставанием у Адрианы Лимы появился новый турецкий ухажер.

Во вторник, 9 июля, в сети появились фото с отдыха экс-"ангела" Victoria's Secret с ее новым бойфрендом. Им оказался 38-летний миллионер Эмин Уяр. Он из богатой семьи, которая давно владеет популярной сетью отелей в Турции, а сам Эмин также является вице-президентом известной турецкой строительной компании Permak Group.

 
 
 
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Adriana Lima: Emir Uyar #showbiz #celebrities #mykonos #greece #victoriassecretangel #adrianalima

Допис, поширений govastileto.gr (@govastileto.gr)

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Во время отдыха влюбленные не скрывают чувств, держась за руки и гуляя по невероятному греческому острову Миконос.

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Модель, Звезды, Адриана Лима, Victoria's Secret, супермодель, Бразильская супермодель, Згнаменитости.
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