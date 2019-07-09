Зианджа решила освежить образ: смена имиджа

Новости шоу бизнеса: Певица-трансгендер Зианджа напомнила о себе новой сменой имиджа

Певица-трансгендер Зианджа поделилась новыми фото в Instagram.

Зианджа, экс-Борис Апрель, которая ранее призналась, почему ей пришлось жить на улице, решила обрезать длинные рыжие волосы. К слову, атистка захотела изменить свой имидж и предпочла сделать модную сейчас прическу – каре.

"Я соскучилась за вами", - коротко написала Зианджа и показалась с новой прической и лавандой в руках.

Переглянути цей допис в Instagram I missed you Допис, поширений Зианджа (@ziasphere) 5 Лип 2019 р. о 12:28 PDT

Отметим, Зианджа, певица, которая вызвала большой ажиотаж своим появлением на "Голосі країни 8", какое-то время назад была мужчиной. Многие знали Зианджу как Бориса Апреля. Она рассказала, что решилась на смену пола, так как чувствовала дискомфорт, когда была в теле мужчины.