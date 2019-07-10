Лилия Ребрик показала новый снимок в недорогом, но красивом платье

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 10 июля, Лилия Ребрик в своем Instagram опубликовала новые фото.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На фото любимица публики запечатлена в нежном голубом платье с узором из цветов. Глядя на снимок, сложно поверить, что девушке на нем — 38 лет и она мама двоих детей. Лилия Ребрик на фото выглядит по меньшей мере лет на десять младше реального возраста.

"Погода зовсім не липнева! Зранку настільки холодно, що мимоволі біля ялинки починаєш складати список подарунків на новий рік! Але! Жодна погода не зіпсує мого ранкового настрою! Бо що мене гріє? Правильно — любов до глядачів і ваша любов у відповідь. Гарного дня!" — написала под фото Лилия Ребрик.

К слову, на сайте, который отметила телезвезда в публикации мы нашли это платье и стоит оно порядка 200 долларов, что, учитывая статус звезды, весьма бюджетная сумма.

Лилия Ребрик продолжает удивлять шикарными и недорогими look’ами, которые подчеркивают ее молодость и красоту.