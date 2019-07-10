Скачать
Среда, 10.07.2019
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Лилия Ребрик показала новый снимок в недорогом, но красивом платье

Лилия Ребрик показала новый снимок в недорогом, но красивом платье
10:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 10 июля, Лилия Ребрик в своем Instagram опубликовала новые фото.

Любимица публики солнечная и позитивная Лилия Ребрик работает телеведущей на шоу Ранок з Україною на телеканале Украина. Каждое утро зрители программы встречают с улыбкой любимой знаменитости. Лилия — идеальный пример того, как можно совмещать успешную карьеру на ТВ и семейную жизнь. Телезвезда — мама двоих дочерей и счастливая жена хореографа Андрея Дикого.

На фото любимица публики запечатлена в нежном голубом платье с узором из цветов. Глядя на снимок, сложно поверить, что девушке на нем — 38 лет и она мама двоих детей. Лилия Ребрик на фото выглядит по меньшей мере лет на десять младше реального возраста.

"Погода зовсім не липнева! Зранку настільки холодно, що мимоволі біля ялинки починаєш складати список подарунків на новий рік! Але! Жодна погода не зіпсує мого ранкового настрою! Бо що мене гріє? Правильно — любов до глядачів і ваша любов у відповідь. Гарного дня!" — написала под фото Лилия Ребрик. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Погода зовсім не липнева! Зранку настільки холодно, що мимоволі біля ялинки починаєш складати список подарунків на новий рік! Але)! Жодна погода не зіпсує мого ранкового настрою! Бо що мене гріє? Правильно - любов до глядачів і ваша любов у відповідь). Гарного дня! Моя розкішна сукня від @bonlook_ua (ви просили фото сукні в повний зріст- будь-ласка. Стиль @murkamira #ранокзукраїною

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

"Самая красивая": Лилия Ребрик поделилась новым снимком снимком с отдыха

К слову, на сайте, который отметила телезвезда в публикации мы нашли это платье и стоит оно порядка 200 долларов, что, учитывая статус звезды, весьма бюджетная сумма.

Лилия Ребрик продолжает удивлять шикарными и недорогими look’ами, которые подчеркивают ее молодость и красоту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Лилия Ребрик, Платья, Наряды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
03 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
04 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
05 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле &quot;Звездных войн&quot;
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь