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Среда, 10.07.2019
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"Король лев": на промо-фотографиях Бейонсе появилась в черном бандажном платье

"Король лев": на промо-фотографиях Бейонсе появилась в черном бандажном платье
12:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Бейонсе в черном бандажном платье на промо-фотографиях "Короля льва".

Успешная исполнительница Бейонсе и ее идеальная фигура украсит любой кадр, от которого невозможно будет оторвать взгляд.

Центральная роль на снимке отведена Бейонсе (она озвучила Налу)!

Для съемки Бейонсе выбрала черном бандажном платье, нежный неброский макияж, стильные в золотом цвете серьги.

 
 
 
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[@aleefhas] The hype is real! @beyonce newest hit for Disney's The Lion King baru aja released. Dan gue bakal muterin lagunya buat lo sore hari ini di #virginradiorushhour. So stay tuned! . . . #beyonce #thelionking

Публикация от Virgin Radio Jakarta (@virginradiojakarta)

Ностальгия по Coachella 2018: Бейонсе выпустила новый альбом

Как сообщалось раньше Певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z, посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния.

Так, рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Jay-Z.

После этого Бейонсе поменяла свою очеравательную улибку на серезный вид,ее ревнивая реакция быстро превратилась в мем в социальных сетях. 

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Все по теме:

Бейонсе, Певица, Исполнительница, Король Лев, Дональд Гловер.
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