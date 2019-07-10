"Король лев": на промо-фотографиях Бейонсе появилась в черном бандажном платье

Новости шоу бизнеса: Бейонсе в черном бандажном платье на промо-фотографиях "Короля льва".

Успешная исполнительница Бейонсе и ее идеальная фигура украсит любой кадр, от которого невозможно будет оторвать взгляд.

Центральная роль на снимке отведена Бейонсе (она озвучила Налу)!

Для съемки Бейонсе выбрала черном бандажном платье, нежный неброский макияж, стильные в золотом цвете серьги.

Как сообщалось раньше Певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z, посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния.

Так, рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Jay-Z.

После этого Бейонсе поменяла свою очеравательную улибку на серезный вид,ее ревнивая реакция быстро превратилась в мем в социальных сетях.