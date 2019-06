Бейонсе ревнует мужа к другим женщинам: видео

Певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z, который стал первым рэпером-миллиардером по версии Forbes, посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния. Возле знаменитой американской артистки сидела незнакомка, которая заговорила с рэпером.

Так, рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Jay-Z.

Бейонсе, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на женщину и мужа. После их разговора певица показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) 6 июня 2019 г.