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Бейонсе ревнует мужа к другим женщинам: видео

Бейонсе ревнует мужа к другим женщинам: видео
10:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ревнивая реакция Бейонсе быстро превратилась в мем в социальных сетях.

Певица Бейонсе вместе с мужем Jay-Z, который стал первым рэпером-миллиардером по версии Forbes, посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния. Возле знаменитой американской артистки сидела незнакомка, которая заговорила с рэпером. 

Так, рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Jay-Z.

Бейонсе, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на женщину и мужа. После их разговора певица показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку. 

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"Клянусь, Бейонсе выглядит так, словно она собирается вцепиться в эту девушку", – написал один из пользователей в Twitter.

Для выхода на баскетбольный матч Бейонсе выбрала нюдовый total look с босоножками на высоком каблуке в тон. Монохромный образ звезда завершила сумкой мятного цвета.

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Бейонсе, Ревность, Знаменитости, Jay-Z, Певица Бейонсе.
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