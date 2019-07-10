Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"

Новости шоу бизнеса: Даже такое хорошее дело, как строительство жилья для бездомных, Канье Уэст обставляет со свойственной ему эксцентричностью.

Стало известно, что рэпер собирается построить серию домов для бездомных, вот только выглядеть они будут как минимум странно.

В новом интервью для августовского номера Forbes 42-летний Уэст рассказал, что работает над масштабным благотворительным проектом: построенные им дома для малоимущих семей будут являться копиями знаменитого жилища Люка Скайуокера на Татуине из самого первого фильма франшизы, "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" 1977 года.

Что собой будут представлять эти дома в реальности, публике пока неясно, но журналисты Forbes эти строения оценить уже успели – правда, ограничились лишь сообщением о том, что высота-де построек составляет "дюжины футов" (как минимум 7 метров).

Канье – один из самых преданных поклонников "Звездных войн", неоднократно оставлявший отсылки к Star Wars в своих песнях. К тому же именно благодаря "Звездным войнам" рэпер познакомился со своей будущей супругой Ким Кардашьян.