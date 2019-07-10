Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"

Стало известно, что рэпер собирается построить серию домов для бездомных, вот только выглядеть они будут как минимум странно.
В новом интервью для августовского номера Forbes 42-летний Уэст рассказал, что работает над масштабным благотворительным проектом: построенные им дома для малоимущих семей будут являться копиями знаменитого жилища Люка Скайуокера на Татуине из самого первого фильма франшизы, "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" 1977 года.
Что собой будут представлять эти дома в реальности, публике пока неясно, но журналисты Forbes эти строения оценить уже успели – правда, ограничились лишь сообщением о том, что высота-де построек составляет "дюжины футов" (как минимум 7 метров).
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Kanye’s Second Coming: Inside The Billion-Dollar Yeezy Empire... in bio for our #Celeb100 cover story. (: @jameltoppinphoto)
Канье – один из самых преданных поклонников "Звездных войн", неоднократно оставлявший отсылки к Star Wars в своих песнях. К тому же именно благодаря "Звездным войнам" рэпер познакомился со своей будущей супругой Ким Кардашьян.