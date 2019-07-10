Скачать
Среда, 10.07.2019
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Секретарь СНБО Данилюк начал визит в США
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Итоги 9 июля: переговоры с РФ, обыски в ФГИ и российские санкции против Грузии
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
Лига чемпионов: результаты матчей первого квалификационного раунда
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря
На Землю обрушится мощнейшая за 10 лет магнитная буря

Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"

Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"
11:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Даже такое хорошее дело, как строительство жилья для бездомных, Канье Уэст обставляет со свойственной ему эксцентричностью.

Стало известно, что рэпер собирается построить серию домов для бездомных, вот только выглядеть они будут как минимум странно.

В новом интервью для августовского номера Forbes 42-летний Уэст рассказал, что работает над масштабным благотворительным проектом: построенные им дома для малоимущих семей будут являться копиями знаменитого жилища Люка Скайуокера на Татуине из самого первого фильма франшизы, "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда" 1977 года.

Что собой будут представлять эти дома в реальности, публике пока неясно, но журналисты Forbes эти строения оценить уже успели – правда, ограничились лишь сообщением о том, что высота-де построек составляет "дюжины футов" (как минимум 7 метров). 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Kanye’s Second Coming: Inside The Billion-Dollar Yeezy Empire... in bio for our #Celeb100 cover story. (: @jameltoppinphoto)

Публикация от Forbes (@forbes)

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров снялись для обложки глянца "Viva"

Канье – один из самых преданных поклонников "Звездных войн", неоднократно оставлявший отсылки к Star Wars в своих песнях. К тому же именно благодаря "Звездным войнам" рэпер познакомился со своей будущей супругой Ким Кардашьян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канье Уэст, Звездные войны, Знаменитости, Дома для бездомных, Рэпер Канье Уэст.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 10 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Климкин прокомментировал видеообращение Зеленского к Путину
03 Зеленский предложил альтернативу параду на День Независимости
04 В помощь сердечникам: продукты, которые быстро понизят кровяное давление
05 Приметы и обряды на 10 июля - День Самсона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Погода на 10 июля: будет облачно, местами пройдут дожди
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
Официальный курс валют от НБУ на 10 июля: курс гривны укрепился на 10 копеек
США планируют создание военной коалиции в Персидском заливе
США создают военную коалицию в Персидском заливе
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле &quot;Звездных войн&quot;
Рэпер Канье Уэст собирается построить дома для бездомных в стиле "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь