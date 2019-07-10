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Святослав Вакарчук впервые поделился снимками с семьей

Святослав Вакарчук впервые поделился снимками с семьей
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: О личной жизни артиста всегда было известно мало.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук опубликовал в своем Instagram новый снимок с семьей.

Украинский музыкант Святослав Вакарчук — одна из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Долгие годы он был знаком украинцам, как автор самых популярных песен, а его группы Океан Эльзы вырастила не одно поколение нынешних успешных артистов. В 2019 году Вакарчук вернулся в политику (напомним, в 2007-2008 году он был депутатом от партии Наша Украина — прим. ред.). Музыкант дебютировал на политической арене с собственной партией Голос, к которой присоединились другие известные люди.

В интернете можно найти информацию о том, что у Вакарчука есть жена Ляля Фонарева, а также падчерица Диана (дочь жены от первого брака). 

Трогательные семейные кадры модели Victoria's Secret Эльза Хоск

На днях Святослав Вакарчук впервые в своих социальных сетях поделился снимками с семьей. На фотографиях солист Океана Эльзы запечатлен с женой и падчерицей в разных жизненных ситуациях. Все снимки склеены в коллаж. Этой публикацией новоиспеченный лидер политической партии поздравил публику с днем семьи, который праздновали в минувший понедельник.

"Сьогодні — День родини в Україні. Якби не моя сім’я, я не став би тим, ким є зараз. Дякую вам, мої рідні!" — написал под фото Вакарчук.

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Семья, Знаменитости, Святослав Вакарчук.
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