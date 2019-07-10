Журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую знаменитость в мире

Новости шоу бизнеса: Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт.

Американский журнал Forbes составил ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира, в который вошли музыканты, спортсмены и актеры. Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт, которой за прошлый год удалось заработать 185 миллионов долларов.

На втором месте разместилась модель и участница реалити-шоу Кайли Дженнер, ее доход за прошлый год достиг 170 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров рэпер Канье Уэст и его 150 миллионов долларов за прошлый год.

В первую десятку рейтинга также вошли футболист Лионель Месси (127 миллионов долларов), певец Эд Ширан (110 миллионов), футболисты Криштиану Роналду (109 миллионов) и Неймар (105 миллионов), группа The Eagles (100 миллионов), психолог и телеведущий Фил Макгроу (95 миллионов), боксер Сауль Альварес (94 миллиона).

Ранее Forbes составил список самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Первое место в рейтинге заняла Кайли Дженнер.