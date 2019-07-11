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Популярные звезды, которые с возрастом похорошели (Фото)
Голливудским звездам иногда нужно много лет, чтобы найти свой идеальный образ, стиль, чтобы шикарно появляться на красных дорожках. Раньше знаменитости использовали тонны макияжа, надевали платья со слишком открытым декольте и делали странные прически. Возможно, что-то и не поменялось, но это хотя бы стало выглядеть опрятно, элегантно, эффектно и модно. Сейчас на звезд приятнее смотреть, особенно когда сравниваешь их образы сейчас и лет двадцать назад.
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