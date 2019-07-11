Регина Тодоренко показала, как нужно отдыхать

Новости шоу бизнеса: Популярный певец и звезда ютуба решили провести время в Италии.

Девушка показала, как отдыхает с мужем.

Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, наконец, отпраздновали свою свадьбу. Торжество проходило в Италии, где поздравить молодоженов собрались около ста близких им людей — родители, друзья и коллеги.

Церемония проходила на вилле Астор в Соренто. Сами молодожены не спешат делиться снимками, а вот фанаты сразу же разместили фото на фан-страницах Тодоренко в Instagram.

После громкого празднования свадьбы, молодая пара поехала в медовый месяц. В последнем посте Регина поделилась небольшим советом со своими поклонниками:

Всем вам по дому на пляже !!! И пусть будет хорошее настроение!

Пы.Сы.: в отеле бассейны с полуморской водой, а это для меня один из важнейших критериев отбора гостиницы.