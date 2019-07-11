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Экс-холостяк показал свой свадебный наряд

Экс-холостяк показал свой свадебный наряд
10:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 10 июля, Иракли Макацария опубликовал в своем Instagram новый снимок.

Грузинский продюсер и экс-Холостяк Иракли Макацария опубликовал новый снимок в своем Instagram.

Главный герой шестого сезона самого романтического шоу страны Холостяк Иракли Макацария — настоящий любимчик украинской публики. По окончанию проекта грузинский продюсер так и не смог найти свою вторую половинку, хотя ему часто приписывают романы с популярными телезвездами. Однако официальных комментариев о его нынешнем статусе экс-Холостяк не дает, так что выяснить, что на самом деле происходит в его личной жизни пока невозможно.

На фото он запечатлен в национальном грузинском костюме, который принято надевать на торжества. В подписи к фото экс-Холостяк объяснил, что в таком виде появился на свадьбе. 

Экс-Холостяк Иракли Макацария показал, как выглядел до занятий спортом

"Свадьба лучшего друга, это всегда большая ответственность. Особенно, когда ты свидетель в шестой раз", — написал под фото экс-Холостяк.

Подписчики принялись обсуждать новую публикацию Иракли Макацария: "Пора бы уже и Вам", "ак украшает мужчину национальный костюм или военная форма", "Желаю вам, чтобы эти все шесть мужей были свидетелем на вашей свадьбе, так хочется поднять рог и выпить вкусного вина в честь вашей семьи!", "Так вот она, настоящая причина, почему вам так нравится холостяцкая жизнь!".

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Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Свадебный наряд, Иракли Макацария, Экс-Холостяк.
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