Фото трехмесячного сына Ким Кардашьян очаровало поклонников

Недавно суррогатная мать родила четвертого ребенка для 38-летней телезвезды Ким Кардашян и 42-летнего рэпера Канье Уэста. Новоиспеченная мамочка старается не слишком часто хвастаться фотографиями новорожденного Псалма, однако иногда она радует своих фанатов трогательными кадрами.
Из-за проблем со здоровьем она не могла беременеть, поэтому сына для нее и Канье Уэста родила суррогатная мать.
С того времени, когда Псалм появился на свет, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" показала его лишь несколько раз, поэтому новое фото очаровало ее поклонников.
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Свежий кадр Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. Псалм на фото мило улыбается, лежа в детской люльке.
Я хочу сказать, что мой маленький Псалм такой сладкий, – прокомментировала милый кадр Ким Кардашян.