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Четверг, 11.07.2019
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Фото трехмесячного сына Ким Кардашьян очаровало поклонников
Фото трехмесячного сына Ким Кардашьян очаровало поклонников

Фото трехмесячного сына Ким Кардашьян очаровало поклонников

Фото трехмесячного сына Ким Кардашьян очаровало поклонников
10:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Американская Instagram-дива Ким Кардашян два месяца назад, 10 мая, стала мамой в четвертый раз.

Недавно суррогатная мать родила четвертого ребенка для 38-летней телезвезды Ким Кардашян и 42-летнего рэпера Канье Уэста. Новоиспеченная мамочка старается не слишком часто хвастаться фотографиями новорожденного Псалма, однако иногда она радует своих фанатов трогательными кадрами.

Из-за проблем со здоровьем она не могла беременеть, поэтому сына для нее и Канье Уэста родила суррогатная мать.

С того времени, когда Псалм появился на свет, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" показала его лишь несколько раз, поэтому новое фото очаровало ее поклонников. 

 
 
 
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I meannnnn my baby Psalm is so sweet!!!

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Как выглядела Ким Кардашьян в детстве: фото

Свежий кадр Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. Псалм на фото мило улыбается, лежа в детской люльке.

Я хочу сказать, что мой маленький Псалм такой сладкий, – прокомментировала милый кадр Ким Кардашян.

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Дети, Знаменитости, Ким Кардашьян, Сын Ким Кардашьян.
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