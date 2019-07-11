Фото трехмесячного сына Ким Кардашьян очаровало поклонников

Новости шоу бизнеса: Американская Instagram-дива Ким Кардашян два месяца назад, 10 мая, стала мамой в четвертый раз.

Недавно суррогатная мать родила четвертого ребенка для 38-летней телезвезды Ким Кардашян и 42-летнего рэпера Канье Уэста. Новоиспеченная мамочка старается не слишком часто хвастаться фотографиями новорожденного Псалма, однако иногда она радует своих фанатов трогательными кадрами.

Из-за проблем со здоровьем она не могла беременеть, поэтому сына для нее и Канье Уэста родила суррогатная мать.

С того времени, когда Псалм появился на свет, звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" показала его лишь несколько раз, поэтому новое фото очаровало ее поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I meannnnn my baby Psalm is so sweet!!! Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Июл 2019 в 2:01 PDT

Свежий кадр Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. Псалм на фото мило улыбается, лежа в детской люльке.

Я хочу сказать, что мой маленький Псалм такой сладкий, – прокомментировала милый кадр Ким Кардашян.