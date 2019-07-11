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Четверг, 11.07.2019
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СМИ: Кара Делевинь готовится к свадьбе со своей возлюбленной

СМИ: Кара Делевинь готовится к свадьбе со своей возлюбленной
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая американская модель и актриса Делевинь обручилась с актрисой Эшли Бенсон.

Пара засветила роскошные обручальные кольца во время своего обычного выхода.

Как сообщает People, знаменитости отправились на отдых в солнечный Сен-Тропе, где не сидели в номере отеля, а наслаждались красотой курортного города. Во время одной из прогулок Кара Делевинь и Эшли Бенсон сфотографировали французские папарацци. Снимки мгновенно появились в сети.

На кадрах видно, что на безымянном пальце Кары и Эшли обручальные кольца. Именно украшения спровоцировали слухи о предстоящей свадьбе девушек. Во время прогулки актрисы выглядели счастливыми и не скрывали своих чувств друг к другу.

 
 
 
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@caradelevingne and @ashleybenson were spotted multiple times together during their getaway to St Tropez! #CaraDelevingne #AshleyBenson Photos: Splash, Backgrid

Публикация от Just Jared (@justjared)

Пока Делевинь не подтвердила слухов о помолвке. Она, как и ее любимая Эшли Бенсон не говорят публично о своих отношениях, поэтому вряд ли знаменитости прокомментируют информацию о предстоящей свадьбе.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон впервые вместе вышли в свет

"Я думаю, что конфиденциальность является наилучшим решением для любых отношений. Я всегда была сторонницей этого и уверена, что это к лучшему. Знаю, что звездам сложно, а как иначе мы можем скрыть что-то от общественности. Но я стараюсь не говорить о личной жизни", – пояснила Эшли Бенсон.

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Свадьба, Помолвка, Актриса, Эшли Бенсон, Кара Делевинь.
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