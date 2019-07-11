Яркий total look: Амаль Клуни очаровала стильным выходом

Так, накануне 41-летняя Амаль Клуни ошеломила своих фанаток стильным элегантным выходом.
В силу своей профессии Амаль Клуни должна одеваться сдержанно и даже в определенной степени консервативно. Однако это не помешало 41-летней юристке стать иконой стиля и достичь вершины в вкусовых предпочтениях, касающиеся имиджа.
Жена известного голливудского актера Джорджа Клуни местами привлекает больше внимания, чем он сам. А все из-за ее безупречных деловых образов. В столице королевского стиля, Лондоне, Амаль Клуни стала гостьей конференции свободы СМИ.
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Для официального мероприятия она выбрала яркий total look – красный костюм, состоящий из платья по колено и укороченного пиджака. Ее деловой образ дополнили лакированные светлые туфли-лодочки и бриллиантовые серьги.