Яркий total look: Амаль Клуни очаровала стильным выходом

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что жена Джорджа Клуни Амаль не является частью иностранного шоу-бизнеса, это не мешает ей быть в центре внимания во время каждого своего выхода.

Так, накануне 41-летняя Амаль Клуни ошеломила своих фанаток стильным элегантным выходом.

В силу своей профессии Амаль Клуни должна одеваться сдержанно и даже в определенной степени консервативно. Однако это не помешало 41-летней юристке стать иконой стиля и достичь вершины в вкусовых предпочтениях, касающиеся имиджа.

Жена известного голливудского актера Джорджа Клуни местами привлекает больше внимания, чем он сам. А все из-за ее безупречных деловых образов. В столице королевского стиля, Лондоне, Амаль Клуни стала гостьей конференции свободы СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Freedom to the media Публикация от Amal Clooney (@amal__clooney) 11 Июл 2019 в 3:26 PDT

Для официального мероприятия она выбрала яркий total look – красный костюм, состоящий из платья по колено и укороченного пиджака. Ее деловой образ дополнили лакированные светлые туфли-лодочки и бриллиантовые серьги.