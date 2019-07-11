Скачать
Четверг, 11.07.2019
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Зеленский и Путин обсуждали украинских моряков
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Парубий пояснил особенности Избирательного кодекса
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Свитолина проиграла Халеп в полуфинале Уимблдона
Кейт Миддлтон с детьми на турнире по поло: романтический образ герцогини
Кейт Миддлтон с детьми на турнире по поло: романтический образ герцогини

Яркий total look: Амаль Клуни очаровала стильным выходом

Яркий total look: Амаль Клуни очаровала стильным выходом
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что жена Джорджа Клуни Амаль не является частью иностранного шоу-бизнеса, это не мешает ей быть в центре внимания во время каждого своего выхода.

Так, накануне 41-летняя Амаль Клуни ошеломила своих фанаток стильным элегантным выходом.

В силу своей профессии Амаль Клуни должна одеваться сдержанно и даже в определенной степени консервативно. Однако это не помешало 41-летней юристке стать иконой стиля и достичь вершины в вкусовых предпочтениях, касающиеся имиджа.

Жена известного голливудского актера Джорджа Клуни местами привлекает больше внимания, чем он сам. А все из-за ее безупречных деловых образов. В столице королевского стиля, Лондоне, Амаль Клуни стала гостьей конференции свободы СМИ.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Freedom to the media

Публикация от Amal Clooney (@amal__clooney)

Стиль 1920-х: Амаль и Джордж Клуни на вечеринке в Орландо

Для официального мероприятия она выбрала яркий total look – красный костюм, состоящий из платья по колено и укороченного пиджака. Ее деловой образ дополнили лакированные светлые туфли-лодочки и бриллиантовые серьги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Наряд, Амаль Клуни, Жена Джорджа Клуни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 июля: все знаки Зодиака
02 Медики объяснили, как томатный сок может повлиять на давление
03 Приметы и обряды на 11 июля - Канун Перова дня
04 Метеопрогноз на 11 июля: сохранится облачная и дождливая погода
05 Гороскоп на сегодня, 11 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
ЕС снял санкции с Януковича и его соратников
Зеленский хочет расширить список топ-чиновников, подлежащих люстрации (Видео)
Зеленский хочет люстрировать президента и депутатов
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Депутаты отказались уволить Климкина: комментарий главы МИД
Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
Просто хотел поговорить: фанат Елизаветы II пытался залезть во дворец к королеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь