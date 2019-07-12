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Катерина Бужинская похвасталась стройным телом в бикини

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Катерина Бужинская похвасталась стройным телом в бикини
10:52 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях в Болгарии прошел ежегодный Международный конкурс украинской песни имени Катерины Бужинской Україна – це ми.

Украинская певица Катерина Бужинская показала фигуру в купальнике на побережье болгарского города Ахелой.

Участниками стали дети из Украины, Болгарии и других европейских стран, которые пели и народные песни, и классику, и песни современных исполнителей.

Уже четвертый год певица Екатерина Бужинская проводит фестиваль и популяризирует украинскую песню и с помощью искусства создает позитивный имидж родной Украине, влюбляя в украинский язык все больше людей по всей Европе. Напомним, обязательное условие фестиваля – все участники, независимо от стран, должны исполнять песни исключительно на украинском языке.

Международный конкурс Україна – це ми проходил в болгарском городе Ахелой и был организован певицей Екатериной Бужинской, а также ее бизнес-партнером Татьяной Гусейновой – президентом туристического агентства. Артистка считает, что дети – это наше будущее, потому каждому из нас нужно делать вклад в культуру и прививать детям правильные ценности, в том числе и благодаря песням. 

Екатерина Бужинская пожаловалась поклонникам на "няню-оборотня"

"Меня невероятно потрясло выступление девочки из Украины, которая была похожа на ангела и пела о Боге, в своей песне она благодарила родителей, Всевышнего за все, что имеет. Песня называлась Аллилуйя, – рассказывает о конкурсе Екатерина Бужинская. – Были и дети, которые так распереживались во время выступления, что забывали слова и со слезами на глазах убегали со сцены, но все равно этот девичий дуэт – Шевченко Ева и Маху Марта – получил первое место, так как очень хорошо пел. А вот второе место заняла 7-летняя Алексеева Вероника".

А в перерыве Бужинская успела расслабиться на пляже и поразить фанов роскошными формами.

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