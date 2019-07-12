Лилия Ребрик растрогала украинцев семейными фото

Новости шоу бизнеса: Телезвезда прикрепила к поздравительной публикации фотографии своей семьи тогда и сейчас.

Телеведущая Лилия Ребрик поздравила родителей с годовщиной и опубликовала архивные кадры из семейного альбома.

Сегодня, 12 июля, в семье ведущей утренней программы "Ранок з Україною" на канале "Україна" Лилии Ребрик большой праздник. Ее родители — Вера и Иван Тодорюк — празднуют годовщину. Пара прожила в браке 39 лет и воспитала двух очаровательных дочек.

"Мои красивые влюбленные родители — как 39 лет назад, так и сегодня! Люблю вас! Поздравляю с 39-й годовщиной! #счастьеесть #мамаипапа", — написала Лилия в Instagram.

И действительно, родители Лилии Ребрик почти не изменилось, не считая того, что теперь они еще и счастливые бабушка и дедушка. Ведь у ведущей и ее мужа Андрея Дикого подрастает две очаровательные дочурки.

Подписчики Ребрик рассыпались в комплиментах в адрес ее близких. Некоторые отметили, что Лиля очень похожа на своего отца.

"Будьте здоровы и счастливы в семейной жизни", "Почти не изменились. Многая лита!", "На отца похожа))", "Очень красивая пара! Поздравляю", "Лилия вы на папу похожи", "Берегите родителей, и память о них берегите. Лилечко, вам и вашим родителям счастья, долголетия, уважения, любви", — пишут в Сети.