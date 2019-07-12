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Певица Гайтана рассказала о своих прошлых комплексах

Певица Гайтана рассказала о своих прошлых комплексах
14:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram Гайтана заявила, что до всеукраинской славы она грызла ногти.

Певица Гайтана решила поделиться с поклонниками информацией, которую до сих пор никому не озвучивала.

Состояние ее ногтей было настолько ужасным, что певица даже стеснялась пойти в салон красоты. А вот для выступлений она придумала выход из этой ситуации: звезда надевала перчатки.

"Нет ничего плохого в том, чтобы быть самокритичным. Я не встречала людей, которые на 100% довольны собой... Всегда есть то, что хотелось бы прикрыть, изменить или отрезать. Но меня всегда восхищают люди, которые могут открыто заявить о своих комплексах. Начну с себя. Когда я кусала ногти, они были в ужасном состоянии, стыдно было даже прийти в салон. Я постоянно прятала руки от всех, а на сцену надевала перчатки", – рассказала Гайтана. 

 
 
 
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Нет ничего плохого в том, чтобы быть самокритичной. Я не встречала людей, которые на 100 % довольны собой... Всегда есть то, что хотелось бы прикрыть, изменить или отрезать Но меня всегда восхищают люди, которые могут открыто заявить о своих комплексах Начну с себя Когда-то я кусала ногти и они были в ужасном состоянии, стыдно было даже прийти в салон. Я постоянно прятала руки от всех, а на сцену одевала перчатки А у вас были или есть комплексы? Как побороли или отрезали ? #gaitana #гайтана

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

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Певица сумела преодолеть эти комплексы. Теперь Гайтана охотно показывает свои ухоженные руки и любит делать эффектный маникюр, который привлекает внимание общественности. При этом артистка предпочитает однотонный лак.

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